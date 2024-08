Une potentielle porte de sortie s'offre peut-être pour le gardien lyonnais avec l'OGC Nice mais n'est pas véritablement sûr. L'OL est prêt à accepter toutes offre valable qui se présente et les dirigeants lyonnais souhaiteraient le voir quitter le club le plus tôt possible.

Il signe son premier contrat professionnel en 2010 avec Lyon. À la suite du départ d'Hugo Lloris, en 2012 pour Tottenham, il devient gardien en second derrière Rémy Vercoutre. Il dispute son premier match professionnel à l'occasion des huitièmes de finale de Coupe de la Ligue entre l'OGC Nice et Lyon. Actuellement l'un des joueurs les plus capé de l'effectif lyonnais. Antony Lopez se voit relégué au second plan depuis les débuts des matchs de préparation.

La fin d'une histoire d'Amour

ANTHONY LOPES / ONEFOOTBALL

En effet l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Pierre Sage préfère garder le gardien Lucas Perri dans les cages au détriment de Lopes, le gardien portugais n'a disputé aucun match et le club n'envisage pas de l'utiliser en tant que premier gardien. Cette situation ne doit pas convenir à celui-ci, il serait difficile de voir Lopes accepté de rester sur le banc après plusieurs saisons magnifiques qu'il a effectué. La solution de quitter le club conviendrais peut-être aux deux parties à un an de la fin de son crontrat et le mercato bientôt fermé. Nous allons assister peut-être à la fin d'un amour qui a duré plus de quatorze (14) ans entre Anthony Lopes et l'Olympique Lyonnais. Le club a annoncé que Antony Lopez devrait quitter le club dans les prochains 48h.

Le joueur ne s'est toujours pas prononcé sur son avenir pour le moment chose qui ne risque pas de tarder. Car plus les jours passent plus Anthony Lopes se trouve dos au mur. Et doit impérativement songer à son avenir dans un autre club. En dépit de ses 33 ans il possède toujours une très belle technique, une bonne agilité, et un très beau jeu au pied. Le gardien lyonnais a toujours de quoi se faire courtisé par d'autres clubs peut-être plus modestes.