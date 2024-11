Dans la poule (F), où est logé l'Angola, le Ghana, le Niger et le Soudan, on assiste à une très grande surprise, où on peut clairement voir l'équipe en théorie favorite de la poule (le Ghana) pointée à la dernière place, et dit déjà à Dieu à la CAN Maroc 2025, sans même avoir joué son dernier match contre le Niger.

Le grand absent de la CAN Maroc 2025

CREDIT PHOTO: GFA



Avec seulement 3 points sur 15 possible, l'équipe des blacks stars du Ghana,a connu un départ catastrophique dans ces éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2025. Une défaite (0_1)contre l'Angola à domicile dès la première journée des poules, un match nul (1_1), contre le Niger, un autre match nul contre le Soudan (0_0) , une autre défaite (2_0), contre le Soudan, et un autre match nul (1_1) contre l'Angola, la campagne de qualification des hommes de Otto Addo, est tellement insuffisant pour leurs permettre de décrocher un billet pour la CAN Maroc 2025.

Ils seront donc absents phase finale de coupe d'Afriquedes nations pour la première fois depuis 2004. C'est donc un retour cauchemardesque à la tête de l'équipe ghanéene, et leur sélectionneur Otto Addo ,qui n'a pas réussi à remonter cette équipe ghanéene qui est en chute libre depuis quelques années...

Une de perdue, dix de retrouvées

Cette élimination des blacks stars du Ghana, redonne vie aux rêves des Nigeriens d'une possible qualification pour la CAN Maroc 2025. Suite à la qualification quasi assuré de l'Angola (1er du groupe), et à l'élimination du Ghana, le Mena national du Niger qui grâce à son éclatante victoire (4_0) , contre le Soudan, a de nouveau l'opportunité de décrocher son billet pour la CAN au Maroc.

Les Niger entre les calculs et l'espoir

Pour se faire, le Mena national du Niger avec (4) points doit impérativement battre le Ghana (3) points dernier de la poule et souhaiter que l'Angola bat le Soudan lors de la sixième et dernière journée des phases de poule. Qui du Niger ou du Soudan, sera dauphin de l'Angola dans cette poule F?

Les équipes déjà qualifiées pour la phase finale sont : le Maroc (pays hôte), le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal , l'Angola, le RD Congo, l'Égypte, le tenant du titre ( la côte d'ivoire), la Guinée équatoriale, le Gabon, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Tunisie, le Nigeria, le Mali, la Zambie, le Zimbabwe, et les Comores.