Sagan, la fin d'une ère ?

Le Tour 2020 aurait pu être l'année d'une huitième consécration en vert. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Peter Sagan, deuxième avec 284 points, a dû se résoudre à voir Sam Bennett, solide leader avec 380 points, lui retirer sa précieuse tunique. Le Slovaque, pourtant souvent placé, n'aura réussi à décrocher aucune victoire d'étape. Ce n'était plus arrivé depuis 2015. Sur cette édition, sa meilleure performance est une troisième place sur les Champs-Elysées.



Qu'il semble loin le temps où Peter Sagan nous régalait de ses facéties lors de ses victoires ! A 30 ans, le fantasque Peto doit-il déjà s'inquiéter ? Sur la pente descendante depuis environ deux an, il a aussi dû se résoudre à voir débarquer une nouvelle génération de sprinteurs tous plus talentueux les uns que les autres. Oubliés les Cavendish, Kittel ou Greipel. Désormais, il faut compter avec Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria (le Néerlandais et le Colombien n’étaient pas présents sur le Tour 2020), Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Wout Van Aert ou encore Sam Bennett. Ce dernier, né en 1990 comme Sagan, a littéralement explosé depuis trois ans.



Sur cette Grande Boucle, certains des noms précités se sont particulièrement illustrés sur les arrivées massives. Rien qu'à eux trois, Ewan, Van Aert et Bennett ont remporté six étapes (deux chacun). Un autre homme a tout de même tiré son épingle du jeu, c'est Alexander Kristoff. En retrait depuis ce début de saison, le Norvégien de 33 ans s'est adjugé la première étape et en prime, le maillot jaune le temps d'une journée. La preuve que les "anciens" ne sont pas morts et qu'ils ont encore les moyens de jouer les trouble-fêtes.



Pour Sagan, cette saison perturbée par la crise sanitaire n'a pas été idéale mais gageons que le Slovaque, encore jeune, saura rebondir. Pour l'heure, l'ex maillot arc-en-ciel (2015, 2016 et 2017) a décidé de faire l'impasse sur la course en ligne des championnats du monde d'Imola. Rendez-vous désormais le 3 octobre. Peter Sagan s'alignera au départ du Giro pour la première fois de sa carrière. Un nouveau défi et l’occasion de débloquer le compteur pour un champion encore en quête de victoires sur l’année 2020.