Une opposition de styles

Entre une équipe espagnole possédant des joueurs de grande classe à chaque poste et une équipe anglaise plus reconnue pour sa gestion impeccable des transitions, la différence d'identité des deux clubs est marquante. Zinédine Zidane laisse ses joueurs se débrouiller sur le terrain, avec quelques lacunes tactiques et une équipe qui paraît parfois désordonnée alors que Jürgen Klopp, de son côté, a fait de son équipe l'une des plus efficaces sur les phase de transitions du continent.

Il faudra faire plus que contrarier le Réal pour Liverpool

Même si les joueurs madrilènes semblent être bien meilleurs sur le papier, le Réal a montré beaucoup de limites collectivement. Face au Bayern, les merengues ont beaucoup subi, les bavarois ont bien réussi à utiliser les espaces laissés entre les deux lignes pour se procurer des occasions assez facilement face à une charnière centrale exposée mais qui a tenu le coup. Mais les joueurs de Liverpool n'ont pas vraiment les mêmes joueurs que le Bayern au milieu. Wijnaldum et Oxlade-Chamberlain ont plus le profil pour casser des lignes par des courses que pour jouer avec le ballon entre les lignes. La solution pourrait être de faire décrocher Firmino afin que Milner et Wijnaldum se projettent, comme lors du match aller contre la Roma. Firmino pourrait se retrouver dans la même zone que Casemiro. Le milieu brésilien devrait être décisif pour les madrilènes avec son profil unique.

Des remplaçants pour faire l'écart côté madrilène

Si les merengues arrivent au complet pour cette finale, du côté de Liverpool, Oxlade-Chamberlain, Gomez et Matip sont blessés et Emre Can est incertain. Zidane dispose de plusieurs solutions sur le banc afin de renverser la partie en cas de nécessité. Devant, il peut choisir entre Gareth Bale et Karim Benzema. Le gallois apporterait sa vitesse face à un bloc haut tandis que le français serait une option pour servir d'appui afin de maîtriser un peu plus la rencontre. Annoncés remplaçant, Marco Asensio et Lucas Vazquez, décisifs lors de certaines entrées, comme contre Paris en 8ème de finale. Du côté des Reds, le banc n'a pas la même qualité. Devant, par ex