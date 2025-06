Une finale qui tourne à l'humiliation

C'est au stade de l'alliance Arena, à Munich, que le PSG rentra à jamais dans l'histoire en s'imposant avec l'art et la manière en finale de la champion's League face à une méconnaissable équipe de l'Inter Milan qui est carrément dépassée par les évènements.

Déjà sacré vainqueur du championnat de ligue 1 et de la coupe de France , il ne manque que la coupe aux grandes oreilles aux hommes de Luis Enrique à aller chercher pour consacrer une saison footballistique historique. C'est qui est carrément le contraire des Interistes, qui eux, avaient tout perdu au Plan national, et n'ont d'autre choix que de remporter la ligue des Champions pour sauver leurs saison. L'enjeu de cette finale est tellement énorme pour les deux équipes, qu'on eût peur qu'il ne tue le jeu.

Et pourtant, malgré l'immense enjeu du match, on a assisté à une finale exceptionnelle et spectaculaire. La première finale de champion's League avec une différence de 5 buts d'écart entre le vainqueur et le vaincu.

Fidèle à leur tactique, les parisiens essaient de s'emparer du ballon et à dicter leur Tempo aux Italiens, qui eux vont catégoriquement laisser le ballon à l'adversaire pour essayer de piquer en contre attaque. Bien en place et bien déterminé, c'est sont les hommes de Luis Enrique, qui réussissent à asphyxier les Interistes.

Seulement au bout de 12 minutes de jeu, les parisiens parviennent à ouvrir le score sur un magnifique mouvement collectif, conclu par le vulvortant latéral droit marocain du PSG, Acharaf Hakimi, idéalement servi par Désiré Doué (1_0).

Marquinhos et ses coéquipiers célèbrent la coupe aux grandes oreilles. @PSG

Dans la foulée, auréolé par leur parfait entame, les parisiens réussissent à marquer un deuxième but et à mettre KO debout leur adversaire du soir avant même la demie heure du jeu ( 21e, 2_0) , grâce à un contre éclair, conclu par l'étoile montante du football français, Désiré Doué. Les joueurs de l'Inter Milan, dominés et dépassés de la tête aux pieds dans toute la première partie, ne font que subir les assauts répétés des parisiens, qui eux continuaient à gérer tranquillement jusqu'à la fin des 45 premières minutes,(2_0, à la mi-temps pour le PSG).

Avec ces deux buts d'avance à la pause, le PSG n'est qu'à 45 minutes de réaliser son plus grand rêve .



De retour des vestiaires, on aurait bien cru que à un réveil des interistes,vu les magnifiques prestations qu'ils ont eu à faire jusqu'à la finale. Mais non, c'est sont belle et bien les hommes de luis Enrique qui continuent à maîtriser la deuxième partie et vont infliger aux italiens une deuxième mi-temps chaotique. Avec un Ousmane Dembelé, certes pas buteur, mais impliqué dans toutes les actions décisive de son équipe, paris appuie sur l'accélérateur juste après l'heure de jeu, une super talonnade de Dembouze et une passe lumineuse de vitinha, on suffit pour déstabiliser la défense interistes, pourtant la meilleure de la compétition, donnant ainsi à Désirer Doué l'occasion de se présenter seul face à Yan Sommer, et place le ballon à bout portant du portier Suisse (63e, 3_0) pour Paris.

Dix minutes après c'est au tour de la recrue hivernale du PSG, le Géorgien kvratskhelia d'être en face en face avec Sommer, qui lui aussi réussi à tromper le gardien de but de l'Inter avec un ballon placé au premier poteau (73e, 4_0). Totalement abbatue et désespérée,la défense de l'Inter semble quasi inexistante. Paris, elle profita, pour finir son festival offensive, avec le premier but du jeune prodige Mayulu en finale de la League des champions (86e,5_0).

Le score restera ainsi jusqu'àu coup de sifflet final, permettant ainsi au PSG de rentrer dans l'histoire des grands clubs d'Europe qui ont fait un triplé historique (championnat, coupe et champion's League).

À force de rêver plus grand, le PSG est devenu un géant.