PSG en démonstration dans une finale à sens unique !

L’alliance Arena de Munich a été le théâtre d’une final avec un scénario des plus inattendus et improbable. La Paris saint germain de Luis Enrique n’a fais qu’une bouchée de l’Inter de Milan. Ce dernier se voit perdre deux titres majeurs en l’espace d’une semaine. Impuissant face à un très grand PSG les interistes ne peuvent que regarder impuissant le sacre du club de la capitale et tout sont armada offensif.

5-0 en faveur de Paris, but de Hakimi dans les quart heure du jeu suivi d’un doublé du jeune prodige parisien Désiré Doué avec une prestation XXL possédant ainsi la grande note de la final 9,3 et se rapproche de plus en plus du golden boys 2025, un autre but de Khvicha Kvaratskhelia et pour finir de Senny Mayulu viens participer aussi à la fête en inscrivant le 5eme et dernier but du match dans un stade en ébullition.

Inter Milan méconnaissable ce soir!

la meilleure défense avant la final de la campagne de ligue des champions 2025 n’a pas pu tenir fasse à Désiré Doué et ses coéquipiers qui ont su marquer assez tôt dans le match et semé le doute dans le camps adverse une tactique gagnante de la part de l’entraîneur espagnol du PSG car l’inter s’est fais manger dans tous les compartiments du jeu sa défense inefficace ce soir Yan sommer pourtant homme du match face au Barça en demi-finale a vécu l’un de ses pires match dans sa carrière le milieu du terrain de Barella étais inexistant et au niveau de l’attaque l’inter n’a enregistré qu’un seul tire cadré.



Ceci est dû certainement au pressing monstrueux mis en place par le Paris durant tout le match. Un pressing dont l’inter avais l’habitude de bien gérer car elle l’a démontrer face au Bayern de Munich mais aussi face au FC Barcelone où il on su utiliser parfaitement les quelques cartouches obtenues dans les contre-attaque en utilisant parfaitement les espaces. Ce qu’on a pas retrouvé ce soir lors de la final car l’équipe du technicien Italien Simone Inzaghi étais totalement méconnaissable durant toute la période.





Victoire totalement méritée de Paris

le mérite revient au coéquipier de Marquinhos et de tout le staff du PSG qui décroche ce trophée après le quel ils couraient pendant des années. Quelle parcours extraordinaire de cette équipe qui au départ n’étais même pas assuré de se qualifier et qui n’a assuré sa qualification qu’à la toutes dernières journées des phases de poule mais qui vient à la fin de cette final de devenir la meilleure équipe d’Europe après cette victoire obtenue sans trop forcer et avec un contrôle total sur le match. Ils ont dominé leur vis-à-vis dans les niveaux de jeux, il étais tout bonnement intouchable ce soir.

Supérieur dans la domination, possédant le plus de nombres de passes et le plus de nombre de tires cette final n’a été qu’une formalité pour Paris.

À la fin du match le collectif ultra parisien n’a pas manqué de rendre hommage comme promis à la fille de leur entreprise Enrique Xana, un geste très émouvant et symbole de tout l’amour qu’il a pu gagner auprès d’eux. Il le disait justement en conférence de presse d’après match, qu’il étais très ému de voir ce geste d’une grande gentillesse, il rajoute aussi que sa famille occupe une place tres importante dans les victoires que dans les défaites.

Ballon d’or pour DEMBELE? Luis Enrique préfère se concentrer comme toujours sur le collectif car c’est grâce au collectif que tout se gagne, les titres individuel viendrons logiquement après. Pour le moment il veux seulement savourer sa victoire avec ses joueurs, les staff et sa famille.

