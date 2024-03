L'arrivée d'Aurélien Tchouaméni en 2022 laissait présager que le Français prendrait la relève du légendaire Casemiro au poste de défenseur central et malgré la forte concurrence à laquelle il a dû faire face lors de sa première saison avec Toni Kroos et Camavinga, il semble que pour cette campagne, le numéro 18 du Real Madrid soit le choix d'Ancelotti pour occuper ce poste.

Cependant, les blessures, les suspensions et les absences au sein de la défense ont obligé Tchouaméni à jouer plusieurs matches au poste de défenseur central. En Liga, il a été titularisé pour la première fois de sa carrière en tant que défenseur contre Osasuna, où il a réalisé un bon match et laissé une impression très positive.

Aurelién lors d'un match contre Budimir / Source : EFE

Comme l'a déclaré Ancelotti à plusieurs reprises, le Français est apparu comme un défenseur central de secours en cas d'absence de joueurs tout au long de l'année, mais grâce à son intelligence, à son talent et à son physique exubérant, il s'est parfaitement adapté au poste de défenseur central et réalise d'excellentes performances.

Jusqu'à cette année, Tchouaméni n'avait jamais joué à ce poste en tant que professionnel, mais cela n'a pas semblé être un inconvénient puisqu'il a déjà été titularisé à six reprises et qu'il s'est imposé comme une véritable force dominante.

Contre Osasuna, Alavés, Majorque, Gérone et le Rayo Vallecano, il a déjà réalisé de bons matches, mais l'un de ses meilleurs a sans doute été le match aller de l'UEFA Champions League contre Leipzig, où il a été l'un des grands acteurs du match et a joué un rôle défensif important aux côtés de Nacho.

Tchoauméni vs Leipzig / Source : UEFA

Il réalise l'une de ses meilleures saisons à ce jour et, bien qu'il n'ait que 24 ans et une grande marge de progression, Aurelién est déjà (statistiquement) l'un des meilleurs défenseurs de la Liga et d'Europe. Avec un centile proche de l'excellence pour son poste, un vainqueur infaillible dans les duels aériens et, bien sûr, une grande capacité à récupérer le ballon et à distribuer le jeu, il a également amélioré de manière remarquable sa capacité à être dribblé, tombant au TOP des records du monde.

Statistiques avancées de Tchouaméni en tant que défenseur central / Source : FBREF

Mais... Est-ce une réalité ou un mirage ?

Il est évident qu'étant si jeune, les erreurs et les fautes viendront à un moment ou à un autre, tout le monde n'est pas parfait. Aurelién est un joueur totalement engagé dans l'équipe et a déjà déclaré qu'il travaillerait autant que nécessaire pour aider Ancelotti là où il a le plus besoin de lui, mais il est vrai que la position où il joue le plus confortablement et où il brille le plus est le pivot.

Tchouaméni vs Girona / Source : Getty

À ce poste, il a déjà montré qu'il pouvait être l'un des meilleurs joueurs du monde et, avec Camavinga, le poste de milieu défensif est l'un des mieux couverts au Real Madrid, de sorte que le passage d'Aurelién à la défense ne serait pas un problème aussi grave que, par exemple, le passage de Carvajal en défense centrale.

Il ne fait aucun doute qu'en termes de qualité et d'exigences physiques, Tchouaméni remplit les conditions requises pour être un défenseur central de haut niveau et, comme nous l'avons vu avec d'autres grandes stars, faire un pas en arrière sur le terrain peut signifier faire plusieurs pas en avant dans sa carrière.

Avec l'inconnue du retour de Militao et Alaba de leurs graves blessures, l'évidence de la baisse de niveau de Nacho et bien sûr les grandes opérations économiques qui sont prévues et pourraient être attendues dans un avenir proche.Compte tenu des opérations économiques prévues qui pourraient entraîner une réduction des dépenses à ce poste, la solution de Tchouaméni en tant que deuxième/troisième défenseur central est une réalité absolue.