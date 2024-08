La mission s'annonçait être difficile pour les blaugrana, car le Barça n'a remporté qu'un (1) seul des six (6 ) dernier match contre le Rayo vallecano , une victoire (1_2) depuis janvier 2021 en coupe, le Rayo étant toujours en D2.

Au début de la rencontre, c'étaient les locaux qui se montraient plus dangereux, audacieux et déterminés, le Rayo vallecano réussit à surprendre le Barça dès la 9e minute de jeu par l'espagnol Unai Lopez sur une passe de Jorge De Frutos. De quoi réveiller un sursaut d'orgueil de la part des hommes de Hansi Flick. Après quelques essais, les blaugranas n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets dans le premier acte,1_0 donc au tableau d'affichage en faveur du Rayo vallecano à la pause.

Juste à temps

DANI OLMO EN CELEBRATION DE SON PREMIER BUT AVEC LE BARÇA/ SOURCE: FC BARCELONE

Au retour des vestiaires, les barcelonais reviennent avec d'autres intentions, commençant par le remplacement de Feran Torres pour la nouvelle recrue arrivée du RB Leipzig pour 55 millions d'euros (Dani Olmo) . L'entrée en jeu de l'international Espagnol champion d'Europe a donné un tout autre visage au Barça et de stabilité dans le jeu barcelonais, qui avait attendu deux semaines avant d'être inscrit comme joueur de Barça. Sous l'impulsion de leur nouveau meneur de jeu , formé à la masia , mais parti très tôt ailleurs pour essayer de briller. Les hommes de Hansi Flick ont fait preuve d'une d'une belle réaction collective.

Ainsi , malgré l'intensité mise par les locaux ,les Catalans ont réussi à égaliser en seconde mi-temps grâce à Pedri , bien servi en retrait par l'homme à tout faire du Barça depuis le début de cette saison Raphina à la (60e minutes 1_1). Pedri qui n'avait plus marqué pour le Barça à l'extérieur depuis février 2023.

Les hommes de Hansi Flick ne vont pas se contenter d'une simple égalisation à l'heure de jeu. Le match prend alors une toute autre allure après légalisation des barcelonais, déterminés à renverser leurs adversaires, comme ils l'avaient fait lors de la journée précédente contre l'Atletico Bilbao au stade olympique de mounjuic, où ils étaient menés 1_0 , avant de renverser la rencontre (2_1).

Les blaugranas ont cru récidiver lorsque Lewandowski a marqué un magnifique but (72e), avant que l'arbitre n'annule le but à cause d'une légère faute de l'International français jules kounde après révision par la VAR . Le regret n'a duré que 10 minutes, quand vers la fin de la rencontre Dani Olmo pour son premier match avec le Barça, marque un magnifique but du pied gauche (82e), bien servi par le prodige du football mondial Lamine Yamal , permettant ainsi à son club d'enchaîner une troisième victoire en 3 journées de championnat et d'être par la même occasion seul leader de LaLiga bien avant même la fin de celle ci.

Le Barça à été champion de la Liga au cours des 4 dernière saisons où il a fait 9 points dans les 3 premières journées : 2014_15, 2015_16, 2017_18, et 2018_2019.

Ce brillant départ du Barça, sera-t-il suffisant pour qu'il soit champion d'Espagne ? La saison, nous en dira plus....