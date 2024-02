Stefan Bellof est né à Giessen, en Allemagne, le 20 novembre 1957. Il était l'un des pilotes de course les plus prometteurs des années 1980, rivalisant avec le débutant Ayrton Senna, que vous connaissez peut-être.

Il a couru professionnellement dans des monoplaces et des prototypes pour des marques telles que Tyrrell et Porsche et s'est approché de Ferrari. En 1984, il a remporté le championnat du monde d'endurance et le DRM, le prédécesseur de l'actuel DTM, avec l'équipe d'usine Porsche.

Stefan Bellof au volant de Tyrrel | Photo : Motorpasión

Origines

Stefan Bellof s'est fait connaître en 1980 en remportant huit courses dans la catégorie 1600cc Formula Ford. Cela lui a permis de se qualifier pour une place en Formule 3 allemande , où il a étonné tout le monde.

Lors de sa première course, il prend la pole position avec deux secondes d' avance sur le reste du peloton. Cependant, sa course a commencé de manière très indésirable et il a perdu plusieurs positions à la suite d'un freinage excessif. Cependant, le pilote allemand a fait une remontée incroyable pour terminer à la deuxième place.

Fin 1982, il effectue des essais sur le circuit Paul Ricard (France) où Eje Elgh est très impressionné, au point de forcer son patron, Willy Maurer, à l'engager pour la saison 1983 de Formule 2.

Pour ses débuts dans l'équipe et dans la catégorie, il réalise une performance rarement vue auparavant. Stefan remporte les deux premières courses et termine quatrième du championnat.

En outre, en 1983, il a également remporté une place dans le championnat du monde d'endurance avec l'une des légendaires Porsche 956 de Dieter Brown. Derek Bell, qui avait déjà remporté trois fois les 24 heures du Mans, était son coéquipier.

Photo : Stefan Bellof | Photo : Porsche

Entrer dans l'histoire

Lors de sa deuxième course d'endurance mondiale, les 1 000 kilomètres du Nürburgring Nordschleife, le pilote local conduit comme si son corps était possédé par un mélange d'essence et d'oxyde nitreux. Sa Porsche finit par se renverser, mais avant cela, il établit un temps qui, plus de trente ans plus tard, n'a toujours pas été battu.

Lors d'un des tours de Stefan dans "l'enfer vert", il a établi le record absolu officiel avec un temps de 6:25.91, qui est toujours valable aujourd'hui.

Ce fut la dernière course internationale organisée sur le légendaire Nürburgring Nordschleige, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'après plus de 30 ans d'évolution dans le monde de l'automobile, personne n'a encore réussi à le battre.

Dessin de la Porsche 956 de Bellof | Photo : Porsche

Débuts en F1

Après une année 1983 presque parfaite, Stefan Bellof est invité par McLaren pour une séance d'essais avec les meilleurs pilotes britanniques de l'époque. Il y partage le circuit avec d'autres grands pilotes qui entreront dans l'histoire du sport automobile quelques années plus tard, comme Ayrton Senna et Martin Brundle.

Lorsque vient le tour de Stefan Bellof, il doit utiliser un moteur beaucoup moins puissant, car celui de la McLaren ne peut supporter le rythme imposé par Ayrton Senna. Malgré cela, le pilote allemand réussit à égaler les temps au tour de "Magic Senna". Ayrton Senna réussit à signer pour Toleman, tandis que Stefan Bellof et Martin Brundle rejoignent l'équipe Tyrrel en difficulté.

Le grand handicap des voitures de l'équipe Tyrrel est que pour la saison 1984, l'équipe sera la seule à utiliser encore des moteurs à aspiration naturelle, qui ont jusqu'à 150 ch de moins environ.

Stefan Bellof aux commandes de la Tyrrel | Photo : Wikipedia

Dans ce contexte, la première saison de Stefan Belof en Formule 1 n'est pas des plus heureuses pour l'Allemand, comme le confirme le fait qu'il n'a pas pu terminer les deux premières courses. Cependant, deux sixièmes places à Spa et Imola lui permettent de marquer ses premiers points. Puis vient la course mythique dans l'enfer de la Principauté de Monaco. Stefan Bellof y termine la course en troisième position avec une voiture qui n'était pas à la hauteur. Stefan a commencé la course depuis les dernières positions et a réussi à tourner jusqu'à une demi-seconde plus vite qu'Ayrton Senna.

Lors du GP des États-Unis, l'équipe Tyrrel a subi un coup dur lorsque la FISA (prédécesseur de la FIA) a disqualifié l'équipe en raison de l'utilisation d'un lest de plomb illégal. Cette disqualification entraîne le retrait de tous les points marqués cette saison-là. Belof est ainsi devenu le pilote le plus disqualifié de l'histoire de la Formule 1. Un record que même Pastor Maldonado n'a pas réussi à dépasser.

Malgré des débuts difficiles en F1, il a remporté le championnat du monde d'endurance en 1984, gagnant un total de six courses et aidant Porsche à remporter le titre des constructeurs cette année-là. En outre, cette saison-là, il a également remporté le championnat allemand de sport automobile avec l'équipe Porsche au volant d'une 956.

Stefan Bellof à bord du Tyrrel | Photo : Motorpasión

Le jour où sa flamme s'est éteinte

C'est aux derniers souffles de l'été que se déroulent les 1000 kilomètres de Spa-Francorchamps, le 1er septembre 1985. Au 78e tour de la course, la voiture de Stefan Bellof entre en collision avec celle de Jacky Ickx à l'intérieur de l'Eau Rouge. La roue arrière de la voiture de Jacky a heurté la roue avant de la voiture de l'Allemand, provoquant la chute à grande vitesse de la voiture de Stefan qui s'est transformée en boule de feu.

Ni les commissaires ni Jacky Ickx n'ont pu faire quoi que ce soit pour sauver la vie de l'une des plus grandes promesses du sport automobile mondial, qui avait déjà signé un contrat avec Ferrari en 1986.