En route vers les WTA FINALS

Toutes les joueuses du monde espèrent un jour participer aux grandes finales du circuit, les WTA Finals. Ce tournoi réunit chaque année les huit meilleures joueuses de la saison, qui s’affrontent pour le dernier grand titre de l’année.

En 2025, la compétition comptera quatre Américaines : Jessica Pegula, Madison Keys, Amanda Anisimova et Cori Gauff. Elles seront accompagnées par Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina et Jasmine Paolini.

Gauff conservera-t-elle son titre ?

Vainqueure en 2024, Cori Gauff revient pour défendre son trophée. La jeune Américaine devra cependant composer avec une concurrence dense, composée de joueuses en forme et aux styles variés.

Les huit qualifiées sont :

Aryna Sabalenka (Biélorussie):

-Finaliste de l’Open d’Australie et de Roland-Garros.

-Vainqueure de l'US OPEN.

-Présente au WTA FINALS depuis l'édition 2021.

Iga Świątek (Pologne):

-Lauréate de Wimbledon et de plusieurs titres WTA 1000 dont Cincinnati.

-Cinquième participation aux "Finals".

Elena Rybakina (Kazakhstan):

-Vainqueure à Strasbourg et à Ningbo.

-Troisième qualification aux Finals.

Jasmine Paolini (Italie):

-Vainqueure du WTA 1000 de Rome.

-Deuxième participation aux Finals.

Jessica Pegula (États-Unis):

-Finaliste à Miami, Wuhan (WTA 1000).

-Quatrième apparition consécutive au master de fin d'année.

Madison Keys (États-Unis):

-Vainqueure de l'Open d'Australie.

-Première apparition aux Finals depuis 2016.

Amanda Anisimova (États-Unis):

-Vainqueure des WTA 1000 de Doha et Pékin.

-Finaliste de Wimbledon et de l'Open d'Australie.

-Première participation.

Cori Gauff (États-Unis):

-Vainqueure de Roland-Garros.

-Finaliste de Madrid et Rome (WTA 1000).

-Championne en titre des WTA Finals.

Une fin de saison ouverte

Le format des Finals — une phase de groupes suivie d’éliminations directes — laisse la porte ouverte à toutes les surprises. Świątek et Sabalenka arrivent en tête du classement, mais Gauff, forte de son titre de l’an passé, aura son mot à dire.

Au-delà du titre, les WTA Finals représentent un moment clé pour le classement mondial et la dynamique de la saison suivante. Une victoire ici peut modifier l’ordre du top 10 avant la saison prochaine.

Pour certaine, comme Anisimova, il s’agit d’une première expérience à ce niveau ; pour d’autres, comme Świątek ou Sabalenka, l’objectif est de confirmer leur domination.

Enfin, cette édition met en lumière une forte présence américaine — quatre joueuses sur huit —, signe d’un renouveau du tennis féminin aux États-Unis, porté par une génération nouvelle et presque inattendue.

Le tournoi s’annonce donc stratégique, exigeant et décisif. À la fin de la semaine, l’une d’entre elles soulèvera le dernier trophée de la saison… avant de se projeter déjà vers 2026.