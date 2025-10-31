Vacherot retourne à Monaco

Le tennisman monégasque Valentin Vacherot a bouclé sa saison parisienne sur une note amère, s'inclinant face au Canadien Felix Auger-Aliassime lors du tournoi de Paris. Une défaite qui met fin à une fin de saison spéctaculaire pour le joueur de presque 27 ans.

Valentin Vacherot n'a pas réussi à créer la surprise sur les courts parisiens. Face à un Felix Auger-Aliassime retrouvé et déterminé, le Monégasque n'a pas pesé dans les débats, s'inclinant en deux manches sèches. Cette défaite intervient dans un contexte où Vacherot cherchait à enchaîner les performances positives pour terminer l'année sur une dynamique favorable. Malgré une combativité reconnue, le représentant de la Principauté n'a jamais réellement trouvé les solutions face au jeu puissant du Canadien, qui a su imposer son service et sa vitesse de balle tout au long de la rencontre.

Cette élimination contraste fortement avec le moment phare de sa saison automnale : sa victoire totalement inattendue au Masters 1000 de Shanghai en ayant battu un certain Novak Djokovic. Entré dans le tableau des qualifications en tant qu'alternats suite au forfait d'un joueur, Vacherot avait alors réalisé un véritable exploit en remportant le tournoi chinois en s'extirpant d'abord des qualifs. Personne ne misait sur le Monégasque, classé aux alentours de la 200e place mondiale à ce moment-là. Pourtant, match après match, il avait enchaîné les victoires face à des adversaires mieux classés, affichant un tennis libéré et offensif. Cette performance surprise lui avait permis de décrocher son premier titre majeur et d'empocher des points précieux au classement ATP. Shanghai restera sans aucun doute le sommet de sa saison 2025, un tournoi où tout a fonctionné au bon moment. Il avait ensuite été invité à Bâle et s'était incliné contre Fritz.

Après cette élimination parisienne, Vacherot a annoncé qu'il ne participera pas au tournoi de Metz qui clôture traditionnellement la saison européenne indoor. Le joueur monégasque va donc rentrer à Monaco pour profiter d'une période de repos bien méritée avant d'entamer sa préparation hivernale.

Une fin de saison stratosphérique

Malgré cette fin en demi-teinte, Vacherot peut s'appuyer sur son triomphe shanghaïen pour aborder 2026 avec confiance et ambition. Il pourra participer à l'ensemble des Grands Chelem.