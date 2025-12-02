Serena Williams : le retour de la Reine ?

Serena Williams reste sur une défaite face à Ajla Tomljanović à l’US Open en 2022. Programmé en soirée, le match avait tout de même été suivi par des millions de fans européens et a été considéré comme l’une des fins les plus tristes du tennis.

Pendant quelques mois, Serena s’était très peu exprimée, mais depuis près d’un an, elle multiplie les posts et les interviews ambigus, sans toutefois rien confirmer.

Ce matin, l’agence antidopage du tennis a publié la liste des joueurs suivis. Coup de tonnerre : Serena Williams y est réapparue. Cette inscription est nécessaire au moins six mois avant une éventuelle date de retour. Pour le moment, Serena n’a rien démenti ni confirmé, mais l’espoir demeure pour ses nombreux fans. Une chose est sûre : la vainqueure de 23 titres du Grand Chelem en simple pourrait encore surprendre. Revenue de maternité une première fois, Serena mère une seconde fois, pourrait devenir une icône de femme active ayant effectué un double comeback à l'image de Tatjana Maria.

Une soeur toujours active

L’aînée des sœurs Williams, Venus, a disputé en août son 24ᵉ Grand Chelem et a accepté une wild card pour le tournoi d’Auckland en simple début 2026. L’objectif de se retirer de la scène internationale semble donc encore lointain pour celle qui a battu une joueuse du top 100 plus d’un an après son retour en juillet dernier.

Un final show aux jeux olympiques en 2028 ?

Le suspense est à son comble. Venus, récemment interrogée sur ses plans, n’a pas nié avoir l’envie de disputer les Jeux qui se dérouleront à Los Angeles. Une paire Williams-Williams en double ne serait pas étonnante lorsqu’on connaît le nombre de titres qu’elles ont remportés ensemble depuis leur plus jeune âge.

A noter que les soeurs Williams n'ont plus participé à un évènement en double depuis l'US OPEN 2022, soit l'année de la 'retraite' de Serena.