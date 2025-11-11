Viva Rybakina

Moins de deux heures de combat :une vainqueur inattendue

Qualifiée in extremis pour les WTA Finals, la Kazakhe Elena Rybakina s’est finalement adjugé le titre au détriment de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. Dans une finale intense et spectaculaire, Rybakina a une nouvelle fois démontré toute l’étendue de son talent, en s’appuyant sur un service remarquable et une longueur de balle que peu de joueuses sont capables de maintenir sur la durée.

La Biélorusse, déjà finaliste malheureuse pour la seconde fois, n’a cette fois encore rien pu faire face à la régularité et à la puissance de son adversaire. Rybakina, très concentrée du début à la fin, a su imposer son rythme et priver Sabalenka de toute opportunité de retour.

Grâce à cette victoire éclatante, la joueuse kazakhe décroche non seulement le titre le plus prestigieux de la saison, mais également 2000 précieux points au classement WTA, de quoi consolider sa place parmi l’élite mondiale. À cela s’ajoute une récompense financière de plus de 5 millions de dollars, symbole de la performance exceptionnelle réalisée durant cette semaine de compétition.

Lors de la cérémonie de remise des prix, un moment inattendu a attiré l’attention : Rybakina a refusé de poser pour une photo avec la CEO de la WTA. Ce geste, largement commenté, n’était pas anodin. La championne a expliqué plus tard que cette décision était liée aux problèmes rencontrés par son coach, suspendu plus tôt dans la saison. Elle a précisé qu’elle tenait à marquer sa position face à ce qu’elle considère comme une injustice.

Malgré cette tension en dehors du court, la Kazakhe a affiché une attitude calme et déterminée, concluant son année sur une note éclatante. Son triomphe aux WTA Finals confirme une fois de plus qu’elle fait désormais partie des joueuses les plus redoutées du circuit.

Après un déclic avec un titre à Strasbourg, Rybakina a fait une fin de saison stratosphérique.