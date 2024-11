Montse Tomé a dédié le début de la conférence de presse en mémoire de son coéquipier (Joaquin) décédé cette semaine.

Sur la recherche d'un équilibre dans la coexistence et l'ambiance

''Je voudrai commencer cette conférence de presse en rappelant un coéquipier, Joaquín, qui nous a quitté cette semaine. Concernant la question, nous sommes à la veille de match, nous avons apprécié quatre bons séances d'entraînement, nous nous sommes retrouvés après un mois et l'énergie a été positive. Nous avons incorporé deux nouveaux joueuses (Maite et Maca) elles donnent un très bon coup de pouce et une bonne énergie. Nous avons travaillé sur le plan Corée avec le plan de jeu que nous souhaitons. et nous sommes très heureux. ".

Le bruit généré après la dernière conférence de presse

"J'aimerai que nous puissions nous concentrer sur les joueuses et footballeuses que nous avons selectionné à cette concentration. Je respecte le travail que fait tout le staff et je crois que nous avons une équipe avec de grandes footballeuses, elles méritent le plus grand respect. J'ai entendu les certaines commenter plus d'une fois, j'espère qu'elles me poseront des questions sur les rivaux car c'est comme ça qu'elles se sentent à l'aise, parfois vous leur posez des questions auxquelles elles ne devraient pas répondre.

La façon d'aborder le match sans quelques figures emblematiques et importantes du le vestiaire

"Nous avons de grandes joueuses, ce qui est bien avec le talent espagnol, c'est d'avoir de la variété et des ressources. Athénea del Castillo a eu une blessure qui sera bientôt là, Alexia putellas a été exclu de la liste dû à une blessure in extrmis. En fin de compte, elle (Alexia) est notre capitaine et une leader qui, nous espérons son rétablissement bientôt. Nous avons peu d'informations sur la Corée car ils ont changé d'entraîneur, mais l'Espagne doit être l'Espagne et nous avons déjà vu ce que nous devons améliorer par rapport au match du Canada. Les détails font la différence et c'est sur cela que nous nous concentrons. Nous espérons que les supporters viendront au stade, et qu'ils vivront chaque instant comme elles (les footballeuses) vont le vivre sur le terrain."

L'absence de Salma paralluelo

Crédit photo: RFEF

Cependant, elle a également abordé l'abscence de Salma paralluelo´l'attaquante du FC Barcelone qui venait d'une blessure mais qui n'a encore pas remis les pieds sur les terrains avec son club.

"Je respecte la décision du FC Barcelone de transmettre les informations du joueur. Ce que nous savons, c'est qu'il y a un plan prévu avec elle mais je ne suis personne pour transmettre cette information. Elle est très proche de pouvoir apparaître, donc c'est une joueuse très importante pour nous et nous espérons qu'elle pourra revenir bientôt et s'amuser car là où elle est plus heureuse, c'est sur le terrain."





Les non convoquées

La selectionneuse a éte très evasive sur les questions de certaines joueuses et veteranes du vestiare comme Jenni hermoso ou irene Paredes.

"Après la conférence de presse, des choses ont été dites dans différents médias que je n'ai pas dites. Chacun est libre de mettre ce qu'il veut mais je n'en suis pas responsable. Il faut avoir du respect pour ces 24 footballeuses et concentrez-vous sur elles, qui méritent l'importance qu'elles ont. Notre objectif est d'essayer de trouver les joueuses qui nous représentent le mieux au plus haut niveau.



Elle a été également questionné sur les onze de dépat

"Nous en avons 24 disponibles, nous sommes venus avec Maca qui est venue avec un certain malaise mais son désir et son enthousiasme de rester dans l'équipe ont facilité sa récupération par l'équipe médicale . Il y en a 24 disponibles, nous mettrons celles dont nous avons besoin pour compléter le plan, "nous apporterons ensuite les changements nécessaires pour atteindre nos objectifs".