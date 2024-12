Un pas en avant, deux pas en arrière, telle est l'évolution de l'équipe de Manchester United depuis le début de cette saison. Pointant à la 13e place du classement de la première League avec seulement 22 points jusqu'à l'heure du boxing day, les reds devils sont en train de vivre l'un des pires début en championnat de leur histoire, depuis la saison 1989_1990, où les mancuniens avaient abordé la période des fêtes dans la deuxième partie du tableau. Le jeune entraîneur portugais de 39 ans, Ruben Amorin, arrivé à Old traford dans l'espoir de redonner à Manchester United sa gloire d'antan, a déjà du pain sur la planche.

L'honneur revient à Bournemouth, qui ne cesse d'enchaîner des très bonnes performances, que ce soit contre les "gros", ou contre les autres équipes du championnat.

Actuel 5e du championnat, à 3 points du Big four, les hommes de Andoni Iraola, réalisent une première partie de saison extraordinaire. Tombeur de Arsenal, Man city, Tottenham, et Man utd, les Cherries ne doivent leur merveilleuse place qu'à eux même.

A old traford, contre Manchester United, les Cherries l'ont nettement remporté (0_3), de manière retentissante. Ils ont réussi à dérouler, dès la 29e minutes, par l'entremise de leurs défenseur central (Huijsen), servi sur un coup pied arrêté, parfaitement excité par Christie . 0_1 , à la pause,les deux équipes rentrent aux vestiaires. De retour de la pause, l'entraîneur de Manchester United, revient avec d'autres alternatives, en remplacement son piston gauche Tyrell Malacia par le jeune défenseur central français Leny Yoro. United,pousse pour égaliser, mais c'est bien Bournemouth qui double la mise grâce à un penalty obtenu et transformé par Justin Kluivert (61e). Alejandro Garnacho et Rasmus Hojlund,entrent côté mancunien pour essayer de changer l'issu du match, mais n'auront que leurs yeux pour regarder leur équipe coulée et encaisse un troisième but de la part de l'international attaquant ghanéen Semeyo (63e). Ayant complètement lâchés prise, les reds devils s'inclinent logiquement devant une si belle et bien organisée équipe de Bournemouth...