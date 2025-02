Officiel, Aston Villa s'offre les services de Marcus Rashford pour le reste de la saison.

Annoncé au FC Barcelone depuis le début du mercato hivernal, Marcus Rashford s'engage contre toute attente avec les villaines, qui étaient dans l'urgence de remplacer leur prometteur attaquant Colombien parti à Al Nasser (Arabie Saoudite) pour 76 millions d'euros. C'est donc une nouvelle étape, un nouveau défi,dans la vie du jeune prodige anglais de 27 ans.

Dans l'accord conclu entre Aston Villa et Manchester United, Aston Villa va payer une indemnité de prêt en plus de couvrir plus de la moitié du salaire de leur nouveau attaquant (Marcus Rashford). À noter qu'une option d'achat est obligatoirement incluse. Très loin des ses standard habituels et de l'immense l'espoir placé en lui pour conduire l'attaque des reds devils , avec seulement 7 buts inscrits et 2 passe décisive en 33 apparitions de première League la saison dernière, Marcus Rashford, aura donc avec ce transfert une nouvelle chance de relancer sa si prometteuse carrière et de tout faire pour regagner la confiance de Ruben Amorin qui dans une récente conférence de presse d'après déclarait " je préférerais titulariser mon entraîneur des gardiens, plutôt que d'aligner Rashford dans l'équipe ". Marcus Rashford, joue alors gros, dans l'équipe de Unai Emery.

À en croire @albertfc/11, les dirigeants catalans quant à eux, avaient demandé à Marcus Rashford de patienter le temps qu'ils cherchent une solution pour débloquer son dossier. Déblocage de situation qui a peut-être pris trop de temps, laissant du coup l'occasion à Aston Villa de profiter et de s'offrir le prêt de Marcus Rashford.