Privés de réveillons avec leurs familles, et contraints de passer la nuit au centre d'entraînement pour préparer le premier match du boxing day contre les tofees, les hommes de Pep Guardiola n'ont pû faire mieux qu'un match nul à domicile contre une équipe d'Everton bien en place et bien déterminée.

Jamais dans l'histoire de la première league, le champion en titre n'ait aligné plus de 4 match d'affilés sans victoire. Les Sky bleus , champions d'Angleterre de l'édition 2023_2024 , ont fait exception à cette tradition en alignant 5 défaite d'affilée en championnat, avant de battre l'équipe surprise du Big four de cette année ( Nottingham Forrest), sur un score de 3_0. Mais cette victoire contre Nottingham Forrest des Sky bleus, n'était qu'un feu de paille, car elle est la seule des citizens en 13 matchs, dont 9 défaites, et 3 nuls TCC.

Manchester city qui traverse la pire crise sportive depuis l'arrivée de son entraîneur Pep Guardiola en 2016, ne fait que s'engouffrer dans un mal profond, dont personne n'a l'explication, voire la solution, ni même l'emblématique Pep, qui déclarait en conférence de presse " Je cherche la solution et je n'en trouve toujours pas. Nous sommes maintenant en danger, bien sûr que nous le sommes, c'est certain."

Jeudi dernier à l'Ettihad Stadium, les hommes de Pep Guardiola, poussés par un sursaut d'orgueil et une ferme envie d'arrêter la crise à laquelle ils font face depuis la blessure de leur capitaine, le ballon d'or Européen en titre,(Rodri), cherchent à asseoir leur tempo sur les visiteurs dès le début de la rencontre. En effet dès la 3e minutes de jeu, Visco Guardriol trouve le poteau gauche de Jordan Pickford, sur un centre de Phil Foden. Entame réussi pour les Sky bleus, qui réussissent à marquer au premier quart d'heure par leur capitaine du jour, Bernardo Silva(15e), sur un ballon légèrement dévié par le jeune défenseur central anglais d'Everton, Jarrad Branthwaite.

Dans la foulée du premier but, l'international Portugal,trouve encore une nouvelle occasion de doubler la mise pour les siens, mais voit malheureusement son tire d'extérieur du pied fuire le cadre de quelques centimètres. Manque d'efficacité que va payer cher les partenaires de Bernardo Silva à la 36e minutes lors d'un contre éclair l'équipe de Sean Dyche parvient à égaliser sur un magnifique enchaînement de l'international sénégalais (I. Ndiaye), 1 but partout à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le rapport de force était clairement du côté de City, qui multiplie les passes dans le champ adverse. À force de pousser, les citizens arrivent à pousser les toffees à la faute et à avoir un penalty, sur une faute de Mykolenko sur le Savinho ,(51e). Décidément rien ne sourit aux hommes de Pep Guardiola, qui voit son prolifique attaquant Norvègien, mais en panne depuis un bon moment, manqué le penalty, puis se voit refusé son but de la tête pour position de hors-jeu sur la même action (53e). Malgré une domination territoriale et l'entrée en jeu des certains joueurs cadres comme Kevin De brune et Ikay Gündogan, le score restera de 1_1 jusqu'au coup de sifflet final, accentuant ainsi la crise citizaine, mais permet à Everton de garder sa série de 4 match d'affilée sans défaite...