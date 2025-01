Chelsea a manqué son premier rendez-vous de l’année 2025 en Première League samedi soir sur le terrain de Cristal Palace avec un nul 1-1 qui a un goût de défaite pour les joueurs de l’entraîneur italien Enzo Maresca, pourtant favori à l’entame de jeu, après avoir maitrisé le match sans pouvoir concrétisr de nombreuses occasions, le club replonge dans ses travers. Chelsea enregistre 4 matchs sans succès en Première League, un bilan mitigé pour un club prétendant au titre.

Situation compliquée et inquiétante ?

La forme époustouflante du club en début de saison, marquée par une très belle série de 8 victoires consécutives fait croire que cette saison le club londonien est un prétendant au titre à prendre très au sérieux. Mais depuis le mois de décembre le club fait encore face à une négative série de 4 matchs sans succès. Les blues sont sur un score parité sur la pelouse d’Everton 0-0, une défaite contre Fulham 1-2, une autre surprenante défaite 2-0 contre Ipswich. Chelsea doit impérativement renouer avec la victoire s’ils veulent garder l’espoir de rattraper leur retard de 10 points sur Liverpool qui compte un match en retard, et de remporter le titre de Première League en fin de saison. L’entraineur des blues de Chelsea est loin d’être perturbé par ses précédentes sorties avec son club en championnat et reste satisfait des contenu de ses matchs en dépit des mauvais résultats. Il se dit confiant pour la suite du championnat et abordera les prochains matchs de la meilleure des manières. Jusque là les blues de chelsea ont su proposé un jeu avec beaucoup de mouvements, avec des joueurs vifs sur le côté, une attaque bien rodée et avec un Cole Palmer qui répond toujours présent dans les différentes rencontres. Il va falloir suivre avec un grand intérêt les prochaines sorties de chelsea et voir s’ils sauront se sortir de cette délicate situation comme le prédit leur entraîneur.