Le jour où le Shaq a offert une valse à Chris Dudley

Pivot respectable de 2,11m, Chris Dudley est typiquement l’un de ses gars « lambda » ayant foulés les parquets NBA. Dans la plus pure tradition du pivot possédant des grosses paluches, et étant incapables de s’en servir pour être une arme offensive intéressante, il a su tenir sa place en NBA pendant 16 ans grâce à sa taille et ses qualités défensives. Joueur de rotation, il tourne ainsi à 3,9 points et 6,2 rebonds de moyenne, avec un pourcentage affreux de 41% de réussite pour un mec qui s’éloigne rarement de la raquette. Pourtant, il reste malgré tout dans l’histoire de la NBA en étant la victime de l’une des actions les plus humiliantes, et à la fois marrantes de l’histoire de la ligue.

Un géant de 2,11m balancé comme un gamin

Le 28 mars 1999, les Lakers du trio Shaquille O’Neal-Kobe Bryant-Glen Rice reçoivent les Knicks de Pat Ewing dans leur Staples Center. Cette année-là, la franchise new-yorkaise connait sa dernière heure de gloire en allant jusqu’en finales NBA alors que les Californiens sont eux encore en rodage avant d’entamer leur incroyable three-peat entre 2000 et 2002. Ainsi, cette rencontre ne revêt pas d’intérêt particulier. Sauf que Shaquille O’Neal en décide autrement. Comme ce fut le cas durant toute son immense carrière, le mastodonte des Lakers est servi au poste bas. Sur son dos, Chris Dudley tente de résister face au gros popotin de son vis-à-vis, mais se fait enfoncer inexorablement. Le Shaq se retourne alors et écrase un énorme dunk sur sa tronche. Littéralement sur sa tronche, le visage du pivot new-yorkais faisant connaissance avec son entre-jambes... Un poster bien sale, comme il en a l'habitude.

Mais au lieu de se contenter de ça, il profite de son élan en retombant pour pousser au sol le malheureux Dudley, 2,11m et 120kg, avec un dédain et une facilité hilarantes. Histoire de rentrer totalement dans la légende, ce dernier n’accepte pas cette humiliation. En se relevant, il récupère le ballon et le balance dans le dos d’un Shaq d’humeur badine. Résultat ? L’arbitre n’hésite pas et l’exclue de la rencontre ! A l’image d’un Shawn Bradley qui est réputé pour tous les énormes posters qu’il s’est pris sur la truffe, Chris Dudley est encore aujourd’hui principalement connu pour cette action hilarante qui aura marqué les fans de NBA. Malgré tout, difficile de ne pas compatir avec lui. Durant les 19 saisons que le gros Shaq a passées sur les parquets, personne n’a jamais été vraiment en capacité d’arrêter la bête physique la plus impressionnante de tous les temps. Et surtout pas Chris Dudley.