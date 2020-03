Une journée en Magnus (Jeudi 13 juin 2019) : Tanner Glass raccroche les patins, merci d’être venu pour cette dernière pige en Magnus

Loïc Lampérier continue à cracher du feu

Excellente nouvelle pour tous les supporters rouennais. Même si on a l’habitude de le voir désormais du côté de l’Ile Lacroix, la prolongation de Loïc Lampérier reste une chose particulière. Formé au club et passé brièvement au Havre et à Briançon il y a de longues années, le natif du Mont-Saint-Aignan est un dragon pur et dur. Assistant-capitaine les deux dernières années, et arme offensive importante tournant à quasiment un point par match en Magnus en carrière, l’international français a resigné pour les deux prochaines saisons. Agé de 29 ans, il sort d’une saison à 47 points, régulière et éliminatoires confondues.

💛🖤CONFIRMATION : Loïc LAMPERIER !

L’attaquant international 🇫🇷, formé à Rouen, rempile pour une 11ème et une 12ème saison avec les @DragonsdeRouen . L’assistant-capitaine et cadre du vestiaire, avait été l’auteur de 47 points en @LigueMagnus (SR + PO) l’année passée. pic.twitter.com/UyqDb52O60 — Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) 13 juin 2019

Un nouveau défenseur canadien à Angers

En fin d’après-midi, les Ducs d’Angers ont officialisé l’arrivée d’un nouveau défenseur, le sixième sous contrat. Il s’agit du jeune canadien de 24 ans, Riley Guenther. Pour le natif de Calgary, ce sera la première expérience en dehors du circuit nord-américain. Depuis quatre saisons, il évoluait sous les couleurs de l’Université de Colombie-Britannique au sein de l’USports, championnat qui a notamment vu évoluer l’actuel amiénois Tommy Giroud. Solide défenseur concentré majoritairement sur les tâches défensives, il va essayer de s’imposer en Europe pour lancer sa carrière professionnelle du côté d’Angers. D’ores et déjà, on sait qu’il devrait former régulièrement une paire défensive aux côtés du vétéran Gary Lévêque, comme l’a annoncé le Manager Général des Ducs, Simon Lacroix.

Tanner Glass prend sa retraite

Des CV comme ça on ne peut pas dire qu’on en voit quotidiennement en Magnus. Venu renforcer l’attaque des Boxers la saison dernière, Tanner Glass était arrivé avec plus de 500 matchs de NHL au compteur. Agé de 35 ans, le Canadien ne prolongera pas l’aventure et se retire définitivement comme il l’a annoncé aujourd’hui même. Malgré tout, il reste dans le milieu puisqu’il va revenir dans l’une de ses anciennes franchises NHL, les Rangers de New York, afin de s’occuper du développement des nouveaux arrivants dans le club new-yorkais. Ce fut en tout cas un plaisir d’avoir un joueur de ce calibre dans notre championnat, même pour une petite saison !

Après 1 saison à Bordeaux, @TGlass15 a choisi de raccrocher les patins et privilégier son après-carrière en développant et accompagnant les jeunes recrues des @NYRangers ! #SLMhockey pic.twitter.com/1cnbBFUrzk — Boxers de Bordeaux (@BoxersBordeaux) 13 juin 2019

Le calendrier de pré-saison des Pionniers connus

Et un de plus ! Ces derniers jours, les clubs de Magnus dévoilent les uns après les autres leur calendrier de préparation. Aujourd’hui, au tour de Chamonix. La reprise de l’entraînement aura lieu dès la mi-juillet avec plusieurs rencontres face à une sélection de Mont-Blanc avant d’enchaîner les choses sérieuses avec une double confrontation face à Martigny, deux rencontres également face à Lyon, un match contre Sierre, et surtout la très relevée Coupe des Bains où ils auront l’honneur d’affronter les Dragons de Rouen, mais surtout les formations de Lukko et SaiPa, membres de la prestigieuse Liiga finlandaise.

Le calendrier complet :

Mercredi 17 Juillet 2019 : CHAMONIX VS SÉLECTION MONT-BLANC à 20h45

Mercredi 24 Juillet 2019 : CHAMONIX VS SÉLECTION MONT-BLANC à 20h45

Mercredi 31 Juillet 2019 : CHAMONIX VS SÉLECTION MONT-BLANC à 20h45

Jeudi 8 août 2019 : CHAMONIX VS SÉLECTION MONT-BLANC à 20h45

Mardi 13 août 2019 : CHAMONIX VS LYON à 20h45

Samedi 16 août 2019 : MARTIGNY VS CHAMONIX

Mercredi 21 août 2019 : CHAMONIX VS MARTIGNY à 20h45

Lundi 26 août 2019 : CHAMONIX VS SIERRE à 20h45

Du mardi 27 août au samedi 30 août 2019 : TOURNOI à YVERDON – COUPE DES BAINS – Adversaires : LUKKO & SaiPa (Liiga Finlandaise) & ROUEN (SLM).

Mardi 3 septembre 2019 : LYON VS CHAMONIX

En bref :

Les Gothiques d’Amiens ont annoncé l’intégration définitive au groupe professionnel de Baptiste Bruche. Le tout jeune attaquant de 19 ans est déjà apparu régulièrement sous le maillot amiénois la saison passée afin de combler les manques de l’effectif causés par des blessures ou des suspensions. En parallèle de cette chance d’intégrer plus régulièrement l’effectif professionnel, il sera également prêté en Division 1 afin d’engranger du temps de jeu.

C’est la grosse rumeur du jour, et grosse surprise (ironie), elle concerne les Brûleurs de Loups. Déjà que le club grenoblois possède un effectif pléthorique, la qualité va sans doute encore augmentée considérablement. Selon les informations du Dauphiné, Alex Aleardi pourrait ainsi arriver de Rouen après une saison folle statistiquement puisque l’Américain avait cumulé 43 buts et 31 assistances en à peine 60 rencontres ! Affaire à suivre…