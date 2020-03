Teemu Selanne, ce rookie qui a fait passer les défenses de NHL pour du gruyère

Dans la grande histoire de la NHL, le nom de Teemu Selanne est un incontournable. Ce solide ailier finlandais a ainsi fait glisser ses patins en Amérique du Nord durant 21 saisons entre 1992 et 2014, terminant sa carrière avec les Ducks d’Anaheim à près de 44 ans, mais toujours dans une forme remarquable pour un gars de son âge. Nommé parmi les 100 meilleurs joueurs de l’histoire de la NHL en 2017 pour fêter le centenaire de la grande ligue, son impact a été considérable. Véritable légende des Ducks chez lesquels il détient de nombreux records (points, buts, passes, hat-tricks…), le pilier de la sélection finlandaise a eu la particularité de frapper fort dès son arrivée. Et encore, c’est un euphémisme.

L’ « Olympic Line » à l’assaut de la NHL

Drafté en 1988 par les Jets de Winnipeg, il va prendre patiemment le temps de se développer au pays dans l’excellente Liiga avant de faire le grand saut. Quatre années durant, il parfait sa formation au Jokerit jusqu’à décrocher le titre de champion en étant le meilleur buteur du championnat en 1992. Il se décide alors à rejoindre le Canada à l’aube de la saison 1992-1993 avec une expérience déjà intéressante, et un statut d’international finlandais incontournable, à 22 ans. Disposant d’un bagage très intéressant, le joueur sait qu’il est en capacité de tenir un rôle important au sein de l’effectif des Jets, les observateurs également. Mais pas sur qu’ils étaient beaucoup à prévoir un impact aussi phénoménal.

En effet, après avoir inscrit son premier point dès ses débuts face aux Red Wings, il enchaine deux jours plus tard en inscrivant son premier but contre les Sharks. C’est le début d’une avalanche sans précédent qui va frapper la NHL. Accompagné sur son trio par le Russe Alexeï Jamnov et l’Américain Keith Tkachuk, cette ligne d’attaque surnommée l’ «Olympic Line » en raison de la participation récente des trois joueurs aux Jeux Olympiques 1992 avec leur sélection respective, il se démarque en s’adaptant à vitesse grand V au hockey nord-américain. Tout au long de la saison, il empile les buts comme les perles. Huit jours après ses débuts, il s’offre son premier coup du chapeau face aux Oilers. En janvier, il atteint déjà la barre des 40 buts avant de réussir la performance d’inscrire quatre buts dans la même partie lors d’une confrontation face aux North Stars du Minnesota en février. Parti sur des bases surréalistes, l’attaquant finlandais est tout simplement l’un des meilleurs buteurs de la ligue.

Un coup du chapeau pour écrire l’histoire

Le 2 mars 1993, alors qu’il reste encore un quart de la saison à disputer, il dépoussière déjà l’histoire. A l’occasion de la réception des Nordiques de Québec, Teemu Selanne a déjà inscrit 51 buts, et est à seulement deux unités du record de buts inscrits dans l’histoire par un rookie, la légende Mike Bossy, prolifique artificier des Islanders entre 1977 et 1987. Il lui faut donc inscrire un coup du chapeau pour marquer l’histoire ce soir-là. Ce sera finalement une formalité. Au bout de seulement 15 secondes de jeu, il ouvre le score avant d’inscrire un deuxième but en fin de deuxième période pour permettre à son équipe de recoller à 2-2. Puis, à un peu plus de dix minutes de la fin du match, il profite d’un palet relancé rapidement, et de l’apathie de la défense des Nordiques pour prendre cette dernière de vitesse. Stéphane Fiset tente alors une sortie désespérée mais se fait dépasser par la vitesse de l’attaquant finlandais qui pousse le palet au fond des filets. Ca y est, Selanne rentre dans l’histoire !

Pour fêter cela, il improvise une simulation de ball-trap en envoyant son gant en l’air, et en le visant avec sa crosse, donnant une image inoubliable. Dans la foulée, toute l’équipe descend sur la glace pour le féliciter alors que le public de la Winnipeg Arena se lève comme un seul homme pour célébrer le moment d’histoire offert par le finlandais. Suite à ce moment de communion intense, les Jets vont pour la petite histoire se faire démonter dans les dernières minutes, concédant quatre buts consécutifs, et s’inclinant 7-4 face aux potes de Joe Sakic.

Un record qui n’est pas prêt d’être battu

Mais l’important est ailleurs. Les Jets finissent par se qualifier pour les séries éliminatoires (Défaites au premier Tour face aux Canucks, avec notamment un coup du chapeau de Teemu dans le 3e match), et surtout Teemu Selanne poursuit son festival à un rythme effréné pour totalement pulvériser l’ancien record de buts inscrits par un rookie. Il termine ainsi sa saison avec un total hallucinant de 76 buts, soit…23 de plus que les 53 de Mike Bossy ! En décomptant également les assistances, il inscrit un total de 132 points, ce qui le place au 5e rang des pointeurs de la saison, et fait également de lui le débutant le plus prolifique dans cette statistique. En toute logique, il remporte haut la main le Trophée Calder récompensant le meilleur débutant, et est sélectionné également au match des étoiles.

Même s’il continuera à faire étalage de tout son talent les deux décennies suivantes, jamais il ne parviendra à réaliser de nouveau une saison aussi prolifique. En revanche, son nom est bien inscrit solidement dans les annales de NHL grâce à cette saison fantastique. 27 ans plus tard, personne n’a pu ne serait-ce au moins se rapprocher de la marque qu’il a établi, que ce soit Alex Ovechkin (52), Auston Matthews (40) ou Sidney Crosby (39). La marge qu’il possède sur tous ces poursuivants est abyssale, et le Finlandais peut donc tranquillement siroter son Salmiakki Koskenkorva dans son canapé avant de voir son record chuter !