Distancés de la course au titre de champion, ce dimanche soir (21h), l'Atlético Madrid accueille le FC Barcelone au Wanda Metropolitano dans le cadre de la 29ème journée de Liga. Après une semaine européenne réussie pour les deux équipes, ce classique du Championnat d'Espagne s'annonce plutôt indécis.

Le Championnat d'Espagne nous offre ce dimanche 17 mars une affiche très alléchante entre deux cadors de la Liga. L'Atlético Madrid accueille en effet le Barça sur la pelouse du Wanda Metropolitano dans le cadre de la 29ème journée. Respectivement quatrième et troisième, l'Atlético et le Barça sont séparés par six points. Les Catalans ont donc une certaine avance sur leur adversaire du soir. Lors du match aller, les hommes de Xavi s'étaient d'ailleurs imposés (1-0) grâce à un but de João Félix. Cette rencontre s'annonce malgré tout assez indécise. L'Atlético Madrid et le Barça présentent un bilan statistique assez proche. Si les Catalans font mieux en attaque avec 57 buts marqués en Liga contre 54 pour l'Atlético, les Colchoneros font mieux dans le secteur défensif, 31 buts encaissés contre 34 pour le Barça.

Quatrième de la Liga, l'Atlético de Madrid ne réalise pas une saison exceptionnelle. Pointant à quatorze points du leader de la Liga, le Real Madrid, l'équipe de Diego Simeone a déjà perdu sept fois saison en championnat et n'est plus dans la course au titre. Les Colchoneros restent cependant très solides à domicile, ils n'ont perdu aucune rencontre cette saison au Wanda Metropolitano. Avec un bilan de treize victoires et un match nul sur ses terres, l'Atlético est même la meilleure équipe d'Espagne si l'on ne prend qu'en compte les matchs joués à domicile.

Cette saison, l'Atlético a signé plusieurs grosses performances sur sa pelouse. En septembre dernier, les Colchoneros avaient battu le Real Madrid (3-1), soit la seule défaite des Merengues cette saison en Championnat. Ce mercredi, face à l'Inter Milan en Champions League que l'Atlético a frappé très fort. Les hommes de El Cholo ont su renversé la tendance au terme d'une rencontre de très haut niveau qui s'est conclue aux tirs au but (3-2 tab).

Le Barça dans la course au titre

En dépit de la necessité de battre l'un de ses grands rivaux, les hommes de Xavi poursuivent un autre but depuis plusieurs semaines, monter à la deuxième place du podium occupée par Girona. Girona garde toujours une légère avance sur leurs voisins. Un mauvais résultat du Barça pourrait permettre aux Blanquivermells de s'envoler à nouveau. Il est également l'occasion pour Joao Félix de faire son retour chez les siens, lui qui a été prêté par le club de la capitale et qui a été l'unique buteur des Blaugranas au match aller à Montjuic

Xavi Hernández, la déviation

En conférence de presse ce samedi, le catalan s'est quasiment dévié de cette dernière bien qu'il ait insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il fallait se concentrer sur le Metropolitano, cela n'a pas empêché Xavi d'analyser le match contre le PSG :

"Ce sera extrêmement compliqué, c'est l'un des adversaires les plus difficiles que nous puissions affronter. Luis Enrique est brillant, ses équipes sont très bien rodées. C'est l'un des pires adversaires, mais nous avons l'illusion et l'espoir de faire un grand quart de finale. Le fait de jouer le match retour à domicile est un point positif. Il est temps de rêver, d'espérer et de montrer que nous pouvons rivaliser avec l'une des meilleures équipes d'Europe".

A cet égard, l'entraîneur blaugrana préfère que son équipe soit l'outsider : "Je donnerais le rôle de favori au Paris Saint-Germain. Outre l'histoire, le fait que nous ayons plus de titres de Ligue des champions qu'eux, la situation économique du PSG, sa capacité à recruter des joueurs, avec ce qu'il a dépensé cette saison et ce que nous avons dépensé..."

Entraîneur des blaugranas depuis le 6 novembre 2021, Xavi n'a jamais perdu en quatre rencontres face à El Cholo, dont un ''sans faute'', quatre matchs quatre victoires pour le catalan dont un à metropolitano(0-1) sur but de Ousmane dembélé, et les trois autres rencontres au domicile des blaugranas. Cette rencontre peut être ''un avant'' possible demi-fianle en LDC pour les deux équipes

Les grandes absences

José Maria Gimenez et le Français Thomas Lemar manqueront l'appel du côté de l'Atletico Madrid. Pour sa part, le FC Barcelone demeure affaibli par les absences de Frenkie de Jong, Pedri, Gavi et Alejandro Balde. Marcos Alonso et Ferran Torres ne devraient également pas tenir leur place.

Compositions probables

Atletico Madrid: Oblak – Savic, Witsel, Azpilicueta – Molina, Llorente, De Paul, Koke, Lino – Griezmann, Morata.