Le FC Barcelone s’est facilement imposé ce soir (0-3) au Civitas Metropolitano grâce à l'ouverture de score de Joao Félix (38 min) de retour sur ses terres, prêté depuis le début de la saison par le club de la capitale, il inscrit donc son sixième but de la saison en championnat, Robert Lewandowski, l'attaquant de 35 ans marque ainsi son treizième but de la saison en Liga (47min) et Fermin Lopez (65 min). Les Blaugranas s’offrent donc un cinquième succès consécutif contre les hommes de Diego Simeone.

Avec cette 19e victoire en championnat, le Barça réalise la bonne opération du week-end en devenant le dauphin du Real Madrid,, avant le Clasico en avril.

Sans Xavi Hernandez, exclu pendant la première période pour contestations des décisions de l’arbitre, le Barça à quand bien même su récupérer la deuxième place du championnat espagnol tant convoité, devançant son voisin Girona, mais reste derrière le Real Madrid, huit points devant.

Les Blaugranas comptent désormais huit matchs consécutifs sans défaite en Liga, et dix toutes compétitions confondues. Également qualifiés en quart de finale de Ligue des champions, les Colchoneros, potentiels adversaires de Paris en demi-finale, enchaînent de leur côté un deuxième revers consécutif en championnat, après le 2-0 encaissé à Cadix le 9 mars dernier. Ils cèdent à présent leur quatrième place, synonyme de qualification en Ligue des Champions au profit de l’Athlétic Bilbao.

Joao Félix face aux hostilités des Colchoneros

JOAO FÉLIX FACE A L'ATLETICO DE MADRID. SOURCE X

L'international Portugais avait D’ores et déjà confié au micro de DAZN qu’il appréhendait fortement son retour dans la capitale espagnole, les supporters rouges et blancs se sont réservés le droit à un accueil qui ne dis pas son nom. Sifflé tout le long de la rencontre, l'ancien de Benfica n'a pas hésité a les faire taire en ouvrant le score à la 38e. Un coup dure pour l'équipe, le club et l'ensemble des supporters, étant l'unique buteur de la rencontre aller à Montjuic, il récidive cette fois ci sur les terres colchoneros. Il n'est un secret de polichinelle, Félix et les rouges et blancs ne sont pas séparés de la plus belle des manières.

En marge du coup d’envoi, la plaque dédiée à l’attaquant portugais aux abords de l’enceinte sportive madrilène a été soigneusement vandalisée par plusieurs supporters comme rapporté par Mundo Deportivo. Une manière pour eux d’exprimer leur hostilité envers le natif de Viseu qui ne semble plus être la bienvenue à Madrid.

L'ancien de Chelsea est aujourd’hui considéré comme un remplaçant de luxe aux yeux de Xavi. Forcément, malgré ses 8 buts et 5 passes décisives en 33 apparitions avec le club culé cette saison, ce statut interroge alors que son prêt en Catalogne prend fin en juin prochain.