Une demi finale de ligue des nations à plusieurs enjeux!

Le jeudi 5 juin 2025, l’Espagne affrontera la France dans une demi-finale qui s’annonce chaud bouillante du côté de l’Allemagne, dirigée par l’arbitre anglais Michael Oliver dans le mythique stade MHPArena de Stuttgart.

Les Bleus de Didier Deschamps seront face à l’équipe nationale d’Espagne de football. Celle-ci même contre laquelle ils étaient tombés 2-1 en demi-finale de l’Euro. Une défaite dure à avaler par l’équipe de France qui menait pourtant au score et voyait déjà la qualification en finale.

Mais le prodige de la Roja, Lamine Yamal (Ryan), en a décidé autrement en marquant un but d’anthologie en pleine lucarne droite du but de Maignan pour l’égalisation, sonnant ainsi la révolte dans le camp espagnol.

Les Espagnols voudront asseoir leur suprématie sur l’Europe, tandis que les Français, quant à eux, voudront stopper la série d’invincibilité de la Roja mais aussi obtenir leur revanche. Les deux équipes seront composées de plusieurs joueurs prétendants au Ballon d’Or.

Le Ballon d’Or se jouera-t-il sur ce match ?

Comme toujours entre les deux équipes, le match s’annonce plaisant. Mais au-delà de leur rivalité sportive, s’ajoute la course effrénée au Ballon d’Or.

Les prétendants à ce trophée sont nombreux, notamment Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain, récemment sacré champion d’Europe avec son club.

On compte également Lamine Yamal, auteur d’une saison monstrueuse avec le FC Barcelone et la Roja, ainsi que Kylian Mbappé, dont le nom revient régulièrement dans les discussions, notamment parmi ses coéquipiers en équipe de France qui le voient comme un sérieux prétendant au trophée.

Un match à buts ?

Les deux équipes possèdent parmi les meilleurs attaquants du monde, si ce n’est les meilleurs. Même si chacune d’elles dispose d’une défense solide, beaucoup de buts pourraient être marqués durant cette rencontre.

L’Espagne jouera comme à son habitude en 4-2-3-1 avec Unai Simon dans les cages, Mingueza, Pau Cubarsí, Huijsen et Cucurella en défense. En l’absence de Rodri, blessé, le milieu sera composé de Pedri et Fabian Ruiz, champion d’Europe avec le PSG. L’animation offensive sera assurée par Alvaro Morata, Lamine Yamal, Nico Williams et Dani Olmo.

Côté français, la composition probable est un 4-3-1-2 avec Maignan dans les buts, Lucas Digne, Hernandez converti en défenseur central, Konaté et Gusto en défense. Au milieu, on retrouvera le Marseillais Rabiot, Koné et Tchouaméni. En attaque, comme toujours, le pichichi de la Liga Kylian Mbappé sera accompagné de Kolo Muani, suivi de Olisé.