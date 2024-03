Le Paris Saint-Germain était aux prises avec Montpellier dimanche soir en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Dans ce match important pour les deux équipes, les Héraultais n’auront existé que pendant une mi-temps face aux Parisiens.

Les montpelliérains, dominés par deux buts à zéro par le PSG, mais opportunistes et spontanés, les hommes de Michael Der Zakarian ont d'ailleurs eux aussi fait preuve d'une certaine dextérité dans l'exercice pour marquer deux buts coup sur coup, de justesse avant la fin de la première partie pour revenir au score dans un stade de la Mosson surchauffé avec ses 22 000 spectateurs, avant que Kylian Mbappé ne décide de remettre les pendules à l'heure cinq petites minutes après la reprise de jeu. Comme régulièrement cette saison, les Parisiens ont été erratiques défensivement, encaissant deux buts en fin de première partie.

Pourtant la soirée était partie pour être assez délicate et compliquée pour les hommes de Luis Enrique mais ils ont facilement terminer le match en beauté et envoyer un message fort et clair au hommes de Xavi Hernandez, adversaires en quart de finale de Ligue des champions en avril.

Montpellier: A. Nordin 30' , T. Savanier 45+2'

PSG: Vitinha 14', K. Mbappé 22', 50' , K. Lee 53' , K. Mbappé 63' , N. Mendes 89'

Kylian Mbappé indéboulonnable

Kylian Mbappé qui s’est vu rogner son temps de jeu par son entraîneur catalan Luis Enrique en championnat histoire de ''s’habituer à jouer sans Kylian'' depuis que ce dernier a annoncé son départ cet été à ses dirigeants.

Cette fois, le technicien catalan n’a pas regretté de titularisé sa superstar, capitaine de l’équipe en l'absence de Marquinhos et de le faire disputer l'intégralité du match, car Mbappé s’est comme d’habitude réservé le droit de porter son équipe et marquer un coup du chapeau à l’occasion de son 200e match avec le PSG en Championnat, ainsi le PSG file vers sa 17e victoire en L1 cette saison.