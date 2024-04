De retour de la trêve internationale qui a été très mouvementée de part et d’autre par des buts tout comme par des blessures de manière générale, les hommes de Xavi Hernández seront aux prises samedi soir face au club de la capitale de Grande Canarie.



Un moyen pour les blaugranas de se tester, s’imposer et s’affirmer afin de se préparer mentalement tout comme physiquement à faire face aux réalités du défi qui les attend le mercredi 10 avril au Parc des Prince (PSG) dans le cadre des quarts de finales aller de la Ligue des champions exercice 2023-24. Important de rappeler que le FC Barcelone a été vainqueur du match aller au compte de la 19e journée dans la capitale de grande canarie 1-2 sur ouverture de score dès la premier quart de d'heure de jeu par Munir El Hadadi, un ancien de la maison catalane.



Dix (10) minutes après la reprise de la deuxième partie, Sergi Roberto trouve Ferran Torres en conclusion du but égalisateur à la 55e minutes de jeu avant que Ilkay Gundogan ne donne l'avantage à ses coéquipiers en convertissant un pénalty inextremis à la 93e minute soit la fin du temps additionnel.

Confrontations Directes

Dans l’historique des cinq (5) dernières confrontations directes LALIGA entre les deux formations, la hiérarchie est bien évidemment belle et bien respectée avec quatre (4) victoires pour les Azulgranas contre zéro (0) victoire des habitants de l’île des Canaries et un (1) match sur score de parité répartis de de manière chronologique comme suit: 14/01/2017, 18e journée (5-0) ; 14/05/2017, 37e journée (1-4) ; 01/10/2017, 7e journée (3-0) ; 01/03/2018, 26e journée (1-1) ; 04/01/2024, 19e journée (1-2) ;

Pour couronner le tout, le FC Barcelone, en cinq rencontres a inscrit un total de quinze (15) buts soit une ratio de trois (3) buts par match contre trois (3) buts encaissés soit 0,6 but par match.

Lamine Yamal, Le Protagoniste

LAMINE YAMAL LORS DE LA RENCONTRE ESPAGNE-BRÉSIL. SOURCE SEFÙTBOL

A peine 16 ans, il est pratiquement impossible de parler du FC Barcelone ou du football de manière générale ces derniers temps sans parler de la pépite catalane qui n’arrête pas de surprendre et d’impressionner les amateurs du football.



Il est devient de jour en jour un élément indispensable de Xavi Hernández mais aussi et surtout de Luis De La Fuente en sélection nationale et il s’est réservé le droit de régaler les spectateurs avec sa prestation XXXL face au Brésil (3-3) le mardi 26 mars dernier, chose qui a fini par mettre debout Le Grand Santiago Bernabéu.



Si Lamine Yamal est capable de terminer un match par un Standing Ovation en territoire ennemi, oú il n’y avait eu que deux joueurs qui ont réussi ce privilège, notamment Maradona, Ronaldinho et Andres Iniesta, alors il n’est pas interdit de dire que c’est un joueur différent, qui sera probablement l’un des meilleurs à venir. Il donne de plus en lus de l’envie aux amateurs de par sa lucidité, sa sagacité lucrative dans le jeu, sa maturité et son engagement, il est sans aucun doute appelé marquer une époque en occurrence une histoire et que son nom sera certainement écrit en lettres d’Or au fronton de l’histoire.

Andreas Christensen et Lewandowski sont incertains dû à des gênes pas trop inquiétantes lors de la trêve internationale, rajouté à Gavi, Pedri, baldé et Frenkie de Jong.

Compositions Probables:

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Martinez, Cubarsi, Cancelo - Lopez, Gundogan, Roberto - Raphinha, Yamal, Lewandowski / Victor Roque

Las Palmas : Vallés - Peijno, Coco, Marmol, Cardona - Munoz, Perrone, Rodriguez - Munir, Ramirez, Moleiro