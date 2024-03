Après la déroute de la selection Espagnole U21, La Rojita (0-2) face à la Slovaquie jeudi soir, c'est maintenant autour des seniors.

Succès prestigieux pour la Colombie. La sélection sud-américaine a dominé l'Espagne vendredi soir au stade Queen Elizabeth Olympique Park de Londres (0-1), grâce à un but acrobatique absolument splendide de Daniel Munoz, une première fois de leur histoire. C'est le 20e match de consécutifs sans défaite pour la sélection colombienne face une équipe de La Roja hyper remaniée.

Lors des trois confrontations précédentes contre ce même adversaire, les espagnoles comptaient deux matches nuls et une défaite.

La deuxième partie de cette rencontre a été beaucoup plus bénéfique à la Colombie, revenue complètement inédite, métamorphosée. De meilleures intentions offensives récompensées juste après l'heure de jeu. Sur son côté gauche, Luis Diaz a fait la différence face à David Vivian, avant d'adresser un centre au second poteau pour Daniel Muñoz, qui a surgi pour marquer l'unique but des siens, d'une magnifique reprise acrobatique du pied droit.

Le Récapitulatif

L'équipe espagnole de football masculin a subi sa première défaite sous les ordres de Luis De La Fuente dans la phase de qualification pour le Championnat d'Europe 2024 en Allemagne après avoir perdu contre l'Écosse 2-0 mardi 28 octobre 2023, après un match où elle ne s'est jamais sentie à l'aise et où elle a payé cher ses erreurs de match dans la zone défensive.

L'équipe de Luis de la Fuente n'avait pas réussi à apaiser certains des doutes qu'elle avait laissé lors de sa victoire contre la Norvège. À l'exception d'une petite partie de la première mi-temps, ils avaient presque toujours joué plus au goût de leur rival, qui avait également la force dans la surface de Kepa Arrizabalaga, incarné par Scott McTominay, deux fois au bon endroit pour exécuter les Espagnols. et rester à la direction du groupe A.

Le grand saut pour Pau Cubarsi

PAU CUBARSI DESIGNÉ MVP EL LDC FACE A NAPOLI. SOURCE FORBES

La nouvelle pépite catalane du FC Barcelone, le défenseur est convoqué pour la première fois en sélection senior par Luis De La Fuente, a fait ses débuts à la 83ème minute de jeu en replaçant Aymeric Laporte. Ainsi, Pau Cubarsi à 17 ans deux mois, devient le plus jeune défenseur de toute l'histoire de la sélection espagnole à débuter un match avec les seniors.

Devenu un cadre de la défense centrale du FC Barcelone depuis le début de l'année (titulaire huit fois lors des neuf dernières journées de Liga, notamment), le joueur de 17 ans a été convoqué, ce vendredi, avec l'Espagne, alors qu'il n'était qu'international U17 jusque-là.

Perquisitions à la fédération honteuse et corrompue

LA GARDE CIVILE DANS LES LOCAUX DE LA RFEF. SOURCE AS

Des perquisitions sont en cours au siège de la Fédération espagnole de football (RFEF) à Las Rozas, en banlieue de Madrid, dans une enquête pour corruption présumée. L’ancien président de la Fédération espagnole de football est au cœur d’une nouvelle polémique.

Acculé et accusé d’agression sexuelle, Luis Rubiales a refusé de démissionner, mais a été suspendu par la FIFA après avoir embrassé de force Jennifer Hermoso, joueuse de l’Espagne devenue championne du monde, sur le podium au moment de la remise du trophée, et comme si ça ne suffisait pas, ce dernier se trouve impliquer dans une affaire de corruption présumée.

Les opérations menées par la Garde civile font partie, selon la presse espagnole, d’une enquête pour des irrégularités dans les contrats ayant permis l’organisation de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite, signés alors par Luis Rubiales, ex-président de la RFEF.

Le royaume saoudien accueille depuis 2020 les demi-finales et la finale de la Supercoupe d’Espagne, moyennant quelque 40 millions d’euros par an, après un accord où la société Kosmos de l’ex-défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué a servi d’intermédiaire.

Selon plusieurs médias, d’autres opérations ont eu lieu simultanément ailleurs sur le territoire espagnol, notamment au domicile de Luis Rubiales, ex-président de la RFEF aujourd’hui suspendu pour avoir embrassé de force la championne du monde Jennifer Hermoso. Mais ce dernier s'est avéré être en terre dominicaine.

L’intervention dans les locaux de la Fédération espagnole s’inscrit dans le cadre d’une enquête concernant des « actes criminels présumés de corruption et de blanchiment d’argent », ont indiqué des sources judiciaires à l’AFP. Selon ces sources, l’opération devrait aboutir à sept arrestations, et à l’inculpation de cinq autres personnes.