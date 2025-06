Victoire dans la souffrance pour l'Espagne 5-4

Au terme d’un match de folie et comme attendu dans le match, il n’y a eu que des transitions rapides d’un camps à un autre. Les 2 équipes se sont disputées le ballon durant tout le match, chacun profitant de son temps fort et du temps faible de l’autre surtout à chaque perte de balle adverse le danger se fait sentir. Le but ne s’est pas trop fait attendre Nico Williams ouvre le score bien servi par Mikel Oyarzabal à la 23´ minute du jeu, 3 minutes après Mikel Merino fait le break. Malgré les nombreuses occasions crées par les français, ils n’ont pas pu trouver le chemin des fillets jusqu’à la mi-temps.

De retour de la pause Lamine Yamal bien lancé par Nico Williams en profondeur pousse Adrien Rabiot à la faute dans la surface, penalty et parfaitement transformé par Yamal qui n’a laissé aucune chance à Maignan en le prenant à contre pied à la 54’ minutes. 55’ minutes Pedri vient participer à la fête en marquant un magnifique but. Il faut attendre la 59’ pour voir une réaction des protégés de Didier Deschamps, Kilian Mbappé fauché dans la surface par Pedro Porro, marque aussi sans broncher son penalty.

Lamine Yamal comme attendu s’est encore illustré en marquant un but très malin à la 63´ minutes, profitant d’une parfaite passe de Pedro Porro dans le dos de défenseur de l’équipe de France sur l’aile droite des comps de l’Espagne. 10 minute après son entrée, Ryan Sherki marque d’une très belle volée après une série de dribbles de Kilian Mbappé. Quelques minutes après son entrée aussi Daniel Vivian marque aussi mais contre son camp et permet à la France d’espérer remonter au score. 90´ +4 kolo Muani marque le but de 5-4.

Intense pressing mit en place par l’équipe de France de football. Grosse tension à cette fin match mais le gardien de la Roja Unai Simon reste déterminant jusqu’au coups de sifflets final de cette rencontre au combien plaisante avec 2 équipes qui se sont rendu coup sur coup jusqu’au bout. L’Espagne malgré avoir baissée de régime dans le dernier quart d’heure réussi quand même à se qualifier rejoignant ainsi le Portugal de Cristiano Ronaldo en Finale de la ligue des nations 2025.

Satisfaction total côté joueurs de la Roja

Mikel Merino à la fin du match « je suis content de l’équipe et de ce qu’on a réalisé et qu’on continue de réalisé. L’entraîneur connaît parfaitement tout le potentiel que nous possédons et nous lui font entièrement confiance «

Nico Williams « c’était une partie très difficile mais l’essentiel est fait, on a accéder à la final! »

Pedri « la final ne sera pas facile tout comme le match de ce soir. Mais je suis content pour l’équipe et de ce que nous avons réalisés. Car ce sera notre 2em final consécutive «

Lenglet « en première période nous avons manqué de concentration et avons manqué nos occasions contrairement à nos adversaires qui on eu plus de réussite. Et seconde période on était à rien d’égaliser et de se qualifier mais hélas »