Nommé il n'y pas longtemps (lors du dernier mercato estival) entraîneur adjoint de Manchester United, par Eric Ten Hag, l'entraîneur principal de l'équipe à l'époque, Ruud Van Nistelrooy devient très rapidement entraineur principal interimaire des reds devils, car le club mancunien avait décidé de se séparer de "l'homme qui allait redonner à Manchester United sa gloire d'antan", comme l'avait t-il dit lors de son arrivée au club le 21 avril 2022.

La legende Ruud Van Nistelrooy

Débutée le 30 octobre 2024 par une éclatante victoire (5_1), contre Leicester city en carabao cup, à old traford. La période d'intérim de l'ex emblématique attaquant des reds devils de ( 2001 à 2006), (219 matchs, 150 buts) n'a durée que pendant 4 matchs. Une victoire contre Leicester city en carabao cup (5_1) à old traford pour commencer, un match nul contre Chelsea (1_1) à old traford, une victoire (2_0) contre PAOK en ligue Europa, à old traford et une dernière victoire encore contre Leicester city (3_0). Avec 3 victoires, un match nul, 75% de victoire et 11 buts marqués en tant manager de Manchester United. Peut-on donc dire qu'il a bien gagné son pari.

C'est un aurevoir et non un adieu

C'est alors une nouvelle étape réussie pour le néerlandais à Manchester United. Le club mancunien le remercie en ces termes "nous sommes reconnaissants pour sa contribution et la manière dont il a abordé son rôle tout au long de son passage au club. Il sera toujours le bienvenu à old traford ".

Rubin Amorim, est-il l'homme de la situation ?

CREDIT PHOTO: @SPORTING LISBONE

Il s'en va, et laisse donc la place au désormais ex entraîneur portugais de sporting Lisbonne, Rubin Amorim. Âgé de 39 ans, l'homme qui a ramené le sporting Lisbonne au sommet du football portugais et qui a fait de sporting une des meilleures équipes d'Europe (2e) actuellement en classement de la ligue des Champions derrière Liverpool, aura la lourde responsabilité de diriger une équipe de Manchester United déboussolée, qui est très loin de ses standard d'antan et surtout de ramener les reds devils au premier plan de la première League, et du football mondial.

Rubin Amorim a très bien reussi son passage à sporting Lisbonne (2 titres de champion de Portugal, 2 coupes de la ligue portugaise,1 Super coupe de Portugal).

Pour rappel, le sporting a passé 20 ans sans gagner le championnat, jusqu'à l'arrivée de Amorim, qui brise cette malédiction dès sa première année d'entraîneur du club. Avec tous les grands entraîneurs qui ont échoué à Manchester United depuis le départ d'Alex Ferguson, avec toute la pression, toute l'attente autour du club, le technicien portugais, va-t-il réussir à redresser Manchester United ?