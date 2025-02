Liverpool revient honteux de Home Park (stade de Plymouth )

Finaliste de league Cup, leader de la première League et une des favoris de la ligue des Champions, Liverpool FC a été éliminé contre tout Pari par Plymouth (1_0) , ce dimanche dès les 16e de finale de la FA CUP.

L'entraîneur néerlandais des reds a fait des choix forts en décidant de laisser quasiment la totalité de ses habituels titulaires au repos , et a donc choisi d'opter pour une équipe bis où on retrouve seulement Caoimhin kelleher (gardien de but) titulaire, parmi les 11 qui avaient renversé Tottenham 4_0 en match retour de ligue Cup le jeudi 6 février dernier.



Il a mis au repos des nombreux cadres dont ( Virgil Van Djik, Salah, Graverberch, Mac allister, Luiz Diaz, Trent Alexandre Arnold, pour ne citer que ceux-là, et lancé des jeunes joueurs comme (Nyoni 17 ans, James McConnell 20 ans ), qui n'ont malheureusement pas pû éviter à leur équipe une élimination précoce dès les 16e de finale de la FA CUP.



Les choix d'arne Slot, n'ont donc pas porter leurs fruits et le fait donc subir sa 4e défaite de la saison toutes compétitions confondues.

Bien que ce sont les reds qui ont eu presque toute la possession du ballon durant tout le match (75% de possession), les protégés du génie néerlandais n'ont pas pû se défaire du piège des locaux , lorsque Ryan Hardy a inscrit le but de la rencontre sur penalty à la 53e minutes.

Liverpool prend alors les portes de la FA CUP dès le 4e tour de la compétition et voit tomber à l'eau le rêve d'un possible quadruplé . Du côté de Plymouth, on se rappellera à jamais de cet exploit monumental et historique, d'autant plus dans une saison où la descente en league one leur est presque promis.

Arne Slot et ses hommes, n'auront_ils pas sacrifier cette compétition pour mieux se concentrer sur les autres grands trophées (première League, ligue des Champions) dont les reds sont plus que jamais susceptibles de remporter.