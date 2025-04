Real Madrid : "la chute royale."

Introduction : La promesse de discuter la finale de la ligue des Champions 2025 à Munich,de l'entraîneur du Real Madrid (Carlos Ancelloti) , ne restera qu'une simple illusion,car les hommes du technicien italien du Real Madrid,se sont heurté à des gunners bien plus meilleur.

Battus 3_0 à aller à l'Emirate stadium par les Gunners, les coéquipiers du capitaine de l'équipe de France, sont dans l'obligation de réaliser un très grand exploit, voir un miracle, pour pouvoir renverser Arsènal et continuer leurs ambiguë aventure européenne de cette saison.

après quelques jours de storytelling , place à l'affrontation . Le Real Madrid évoquait une possible remontada dans ce match retour de quart de finale de la Champion's League au Santiago Bernabéu, après avoir été surclassé 3_0 au match aller. Un scénario qui paraissait improbable, voir impossible,au vu du match aller et surtout au vu de l'adversaire. Et pourtant, s'il y'a bien une équipe capable de tel exploit, c'est bien la Casa Blanca. Pour se faire, l'entraîneur du Real Madrid, alignait à nouveau son trio offensive (vinicuis, Rodrigo, et M'bappe), en plus du retour de tchoumeni dans le 11 pour épauler Bellingham et valvarde au milieu de terrain. Pas de quoi faire peur aux hommes de Mikael Arteta , malgré un public de Santiago Bernabéu en pleine ébullition. Les espoir d'une éventuelle remontada surgissent aussitôt quand après seulement deux minutes de jeu, Killian M'bappe reprenait victorieusement de la poitrine une frappe de Vinicuis.

Le but sera finalisé refusé car le français était pourtant en position de hors-jeu de deux bon mètres. La réalité du jour revenait juste à surface après un tacle absurde de l'autrichien David Alaba loin de ses buts sur bukayo saka, sanctionné d'un carton jaune (4e minute).

Décidément le Real ne semblait pas être dans un grand soir .

Chicharito: Arsenal offrait le meilleur début de match à l'image des premières fulgurance de saka (7e & 8e).

Le Real Madrid n'a jamais été en mesure de revenir et à bien failli couler dès la 11e minute avec la faute d'Acensio sur Mikael Merino dans la surface de réparation, donnant ainsi aux gunners et à bukayo saka l'occasion de tuer tout suspense , mais l'international anglais manque sa penanka, repoussé par un grand Courtois (13e). Ce fait de jeu maintenait le Real en vie , d'autant plus que dix minutes plus tard c'est Declan Rice qui accrochait M'bappe dans la surface (23e). Sans hésiter, l'arbitre français du match, monsieur Letexier accorde un penalty et au Real Madrid et sort un carton jaune contre Rice. Après 5 minutes de revisionage à la Var, l'arbitre est appelé pour juger de lui même, et fini par se déjuger en annulant le penalty et le carton jaune, de quoi plomber le match des joueurs merengues qui sortaient petit à petit de leurs match.



Première mi-temps très animée , malgré un (0_0) au tableau d'affichage, les chances de qualification pour le dernier carré se réduisent pour le Real, Tant dis que celles d'Arsènal ne font que s'accroître. Ce n'est qu'à la 55e de jeu que les merengues parviennent à cadré le premier tir par l'intermédiaire de Vinicuis , frappe trop molle pour inquiéter David Raya.

Plus le temps passe, plus la remontada devenait improbable pour le Real Madrid. Elle devient même impossible quand bukayo saka réussi à piquer le ballon par dessus de Thibault courtois pour l'ouverture de score, très bien servi par Mikel Merino (0_1, à la 63e) .

Les hommes de Carlos Ancelloti, vont devoir désormais marquer 4 buts en 25 minutes plus le temps additionnel, sans en encaisser pour espérer jouer au moins les prolongations . C'est alors que Vinicuis s'est illustré. Dans la foulée du but des gunners ,le brésilien puni William Saliba d'avoir tardé à lâcher le ballon dans sa surface, et égalisé (1_1 à la 67e) . Une vaine réaction pour les espagnols , battue sur le fil sur contre attaque , avec Gabriel Martinelli à la conclusion (1_2 à la 93eme ) . Arsenal signe une très grande prouesse et et retrouvera le PSG en demi finale.

Les gunners qui n'ont plus atteint la finale de champion's League depuis 2006 où ils avaient perdu contre le Barça, pourront-ils aller jusqu'au bout cette année ?