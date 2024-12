C'est dans un calendrier déjà surchargé et très très contesté,au point où certains joueurs, n'ont pas des moindres, sont allés jusqu'à une menace de grève contre l'excès des matchs, notamment le capitaine de Liverpool et des pays bas, Virgil Van Djik, le milieu de terrain français du Real Madrid, Aurélien Tchouameni, et le tout dernier gagnant du ballon d'or France football, le capitaine d'Espagne Rodrigo, que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sort "encore" un nouveau programme de coupe du monde des clubs à 32 équipes, amplifiant ainsi le nombre des matchs.

Ce nouveau tournoi intercontinental de la FIFA qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats Unis , où avait déjà eu lieu la Copa America 2024 et où se jouera certains matchs de la coupe du monde 2026, vient à nouveau bouleverser un calendrier FIFA "déjà instable", car cette compétition va occuper le seul créneau libre du cycle quadriennal du football estival , d'où des vives protestations de la part du syndicats des footballeurs (Fifpro) .

Très critiqué et beaucoup trop accusé de ne pas se soucier des footballeurs, mais plutôt qu'à la multiplication des matchs pour remplir les caisses de la FIFA, le président de l'instance dirigeante du football mondial, monsieur Gianni Infantino, le trophée du mondial des clubs dans les mains déclara ceci " La nouvelle coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 à 32 équipes offrira des opportunités aux joueurs et aux supporters du monde entier, ce qui aidera la FIFA à remplir sa mission de rendre le football un sport véritablement mondial ".

Voici le tirage au sort complet de la coupe du monde des clubs Etats Unis 2025 :



Poule A

Palmeiras (Brésil)

Porto (Portugal)

Al Haly (Egypte)

Inter Miami (Etats Unis).

Poule B

PSG (France)

Athletico Madrid (Espagne)

Botafogo (Brésil)

S Sounders (Etats Unis)



Poule C

Bayern Munich (Allemagne)

Auckland city (nouvelle Zélande)

Boca juniors (argentine)

Benefica (Portugal)



Poule D

Flamengo (Brésil)

Es Tunis ( Tunisie)

Chelsea (Angleterre)

Club Léon ( Mexique)



Poule E

River plate (argentine)

Urawa reds (Japon)

Monterey (Mexique)

Inter (Italie)



Poule F

Fluminense (Brésil)

Dortmund (Allemagne)

Ulsan HD (Japon)

M. Sundowns (Afrique du Sud)



Poule G

Man city (Angleterre)

Wydad (Maroc)

Al Ain (Abu Dhabi)

Juventus (Italie)



Poule H

Real Madrid (Espagne)

Al_Hilal (Arabie Saoudite)

Pachuca (Mexique)

RB Salzbourg (Autriche).