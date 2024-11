Dans un entretien avec Rio Ferdinand, ex joueur légendaire des reds devils, Robert Lewandowski révèle une information choquante sur un échec de transfert au moment où il évoluait à Dortmund. " Je me souviens de cette conversation avec Sir Alex Ferguson , c'était en 2012 et j'avais décidé de rejoindre Manchester United . J'avais dit "oui" pour rejoindre Manchester United, parce si Alex Ferguson vous appelle , vous ne pouvez pas dire non . Surtout quand j'avais 22 ou 23 ans." A t-il lâché dans le dernier segment du podcast de Rio Ferdinand ''Rio Ferdinand Présents''.

L'obstacle Reinhard Rauball

Le Borussia Dortmund ne voulant le laisser partir, Lewy ( Robert Lewandowski) était Finalement resté au BVB. Il a aussi révélé que c'est un choix du président du club allemand, qui ne souhaitait pas le voir partir lors de ce mercato estival . Lewy ajouta : " je me souviens de ma conversation avec le président de Dortmund ( Reinhard Rauball ),il m'a dit qu'ils avaient besoin de moi . Qu'ils n'allaient pas me vendre à Manchester United, parce que c'était très important pour eux et que ce n'était pas le moment . L'attaquant Polonais, a dû donc resté 2 saisons de plus avec les jaunes et noirs du BVB pendant lesquelles il avait joué 64 matchs (44 buts) et il disputa également une finale de la ligue des Champions qu'il avait perdu contre le Bayern Munich, avant de rejoindre deux ans plus tard l'ennemi juré du BVB, Bayern Munich...

La machine à but

CREDIT PHOTO: @BAYER MUNICH

Au Bayern Munich, Robert Lewandowski s'est transformé en une véritable machine à but , marquant ainsi pour les ogres babavois 238 buts en 253 matchs joués de 2014 à 2022. Là où il aura aussi réussi à gagner tous les trophés nationaux et même la champions League en 2020 contre le PSG.

Après avoir tout gagné avec le Bayern Munich Robert Lewandowski s'engage avec le Barça lors du mercato estival de 2022. Depuis son arrivée au club, Robert Lewandowski fait les beaux jours du FC Barcelone . L'attaquant Polonais continue d'enchaîner les buts avec les blaugranas (56 buts en 82 match), après l'avoir fait avec le BVB et le Bayern Munich . Cependant, il aurait pu avoir une carrière bien différente, si Reinhard Rauball ( président du BVB de l'époque) , l'avait laissé partir en premier League, jouer pour le Manchester United de Sir Alex Ferguson, comme Lewy l'avait souhaité...