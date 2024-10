Un PSG dominateur

Crédit photo: L'Equipe.Fr

Profitant d’une bonne entame de match, le PSG a ouvert le score dès la 7ᵉ minute grâce au portugais João Neves, la tâche s'est ensuite compliquée pour l’OM après l'expulsion d'Amine Harit à la 20ᵉ minute, sur une faute grave commise sur le capitain parisien, une faute d'ailleurs non intentionnelle mais sanctionnée sevèrement par François Letexier, le juge du jour, ce qui a suscité une polémique. Un tournant qui a laissé les Marseillais à dix et donné plus d’espace aux Parisiens pour dominer.

Les hommes de Luis Enrique ont renforcé leur avance avec un but contre son camp de Leonardo Balerdi, le capitain à la 29ᵉ minute, suivi d'une troisième réalisation de Bradley Barcola avant la mi-temps (40ᵉ), sur une passe d'Ousmane Dembélé. Au retour des vestiaires, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas réussi à inverser la tendance, malgré quelques tentatives offensives bien bloquées par Gianluigi Donnarumma, solide dans les cages. Paris a largement contrôlé le match, finissant avec une possession de 74 %.

Marseille impuissant

Pourtant poussé par une ambiance intense au Vélodrome, les coéquipiers de Balerdi ont montré des signes de faiblesse défensive et ont a peiné à créer des occasions franches. Malgré quelques tentatives de Rabiot et compagnies, l'OM n'a pas réussi à briser la solidité défensive du club de la capitale. Côté PSG, Luis Enrique, n'ayant pas sa langue dans sa poche, s'est félicité de la performance collective de son équipe, dominant chaque phase de jeu et maîtrisant les échanges tout en restant vigilant en défense. Les hommes du technicien espagnol ont semblé manquer de confiance et de sang-froid face à la pression parisienne ce qui a conduit a la radicalisation des hommes de Luis Enrique

Avec cette victoire, le PSG se renforce en tête de la Ligue 1, tandis que l'OM doit se contenter de la troisième place, marquant un écart significatif de six points entre les deux équipes dans ce début de saison de championnat.