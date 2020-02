UFC 227: Dillashaw conserve sa ceinture des poids coqs face à Garbrandt son rival

Il n'aura fallu attendre que 4 minutes et 10 secondes pour que T.J Dillashaw défense sa ceinture des poids coqs et mette fin a la rivalité entre lui et Cody Garbrandt, une rafale de coups et un TKO plus tard.

Après plusieurs échanges en début de combat, Dillashaw a profité du déséquilibre de Garbrandt pour le déstabilisé et l'amener vers le grillage où il a été en mesure de mettre fin au combat.

C'est la deuxième défaite de Garbrandt à l'UFC (11-2) la première était déjà contre Dillashaw en Novembre dernier, mais l'animosité entre les deux combattants est bien plus ancienne, Garbrandt accusant Dillashaw d'avoir manqué de loyauté en quittant la Team Alpha Male (l'équipe dont fait toujours parti Garbrandt). TJ Dillashaw, invaincu depuis 2013, reste le roi des coqs et met fin avec la manière a la rivalité qui l'opposait à Garbrandt en montrant sa supériorité après une victoire controversée lors du premier match.

Dans la même soirée Henry Cejudo a mis a fin a l'incroyable série de Demetrious Johnson en prenant sa revanche sur lui suite a une décision partager. Il aura fallu deux juges a 48-47 pour que Cejudo (13-2) prenne sa revanche sur Johnson et lui prenne sa ceinture des poids mouches.

Johnson (27-3-1) visait une 14ème victoire consécutive et une 12ème défense de titre consécutive, qui eut été un record dans l'histoire du MMA, toute organisation confondue. Les deux hommes s'était d'ailleurs déjà affronté il y a plus de deux ans.



Les Résultats de la soirée:

combattant n°1 - combattant n°2 - catégorie - résultats

T.J. Dillashaw - Cody Garbrandt - poids coqs - Dillashaw par K.-O. au 1er round

Demetrious Johnson - Henry Cejudo - poids mouches - Cejudo par décision partagée (48-47 x 2, 47-48)

Cub Swanson - Renato Moicano - poids plumes - Moicano par étranglement arrière au 1er round

Polyana Viana - J.J. Aldrich - poids pailles féminins - Aldrich par décision unanime (29-28 x 2, 29-27)



Thiago Santos - Kevin Holland - poids moyens - Santos par décision unanime (29-27 x 2, 29-26)



Pedro Munhoz - Brett Johns - poids coqs - Munhoz par décision unanime (30-26, 29-27, 29-28)



Ricky Simon - Montel Jackson - poids coqs - Simon par décision unanime (30-27 x 2 et 29-28)



Ricardo Ramos - Kyung Ho Kang - poids coqs - Ramos par décision partagée (29-28 x 2 et 28-29)

Matt Sayles - Sheymon Moraes - poids plumes - Moraes par décision unanime (29-28 x 3)



Alex Perez - Jose Torres - poids mouches - Perez par K.-O. au 1er round

Danielle Taylor - Weili Zhang - poids pailles féminins - Zhang par décision unanime (29-28 x 3)



Marlon Vera - Wuliji Buren - poids coqs - Vera par K.-O. au 2e round.