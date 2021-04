Biathlon Express 9.4

Tarjei Boe - Mérité

L'aîné des frères Boe remporte cette poursuite du côté de Nove Mesto, au terme d'une course parfaitement menée. La course démarre pourtant timidement pour Tarjei avec une pénalité sur son premier tir couché, mais derrière le norvégien va blanchir toutes les cibles, 15/15 (19/20). Il remporte sa troisième victoire de la saison et pourra partager le podium avec son frère dans un "Boedium" comme ils l'appellent.

Côté français:

Simon Desthieux: Le français continue de nous impressionner dans cette fin de saison, avec seulement deux pénalités sur son second tir, Simon se reprend parfaitement sur les suivants et notamment sur le dernier tir. Avec un dernier tour splendide, Simon décroche la troisième place et reste sur le podium après sa victoire lors du sprint.

Quentin Fillon Maillet: Une course moyenne pour le français, avec une pénalité sur son premier tir et une nouvelle erreur sur son troisième tir qui va le reléguer hors du top 5 et ne pourra pas jouer le podium sur le dernier tir. Mais avec un dernier tour de folie, Quentin vient chercher une superbe 6ème place.

Emilien Jacquelin: Une course magnifique jusqu'au dernier tir pour le français. Avec un superbe 15/15, Emilien peut jouer la victoire sur le dernier tir, mais avec une pénalité, il ressort hors du top 5, malgré un superbe dernier tour, il prend la 7ème place.

Antonin Guigonnat: Un début de course compliqué pour le français avec une pénalité sur son premier tir et deux fautes sur son second tir. Antonin se reprend un petit peu sur ses tirs debout avec un 8/10 et termine 21ème.

Fabien Claude: Un début de course catastrophique pour le français avec deux pénalités sur chacun de ses deux premiers tirs. Fabien se reprend sur les tirs debout avec un 9/10 et prend la 49ème place.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien va réaliser une excellente course les skis et malgré deux pénalités sur son premier tir, et un sans faute sur les trois suivants, il va décrocher une superbe 2ème place grâce à un dernier tour de folie.

Sturla Holm Laegreid: Le norvégien réalise une très belle course, malgré une pénalité sur chacun de ses deux tirs couchés, il se reprend parfaitement sur le debout avec un 10/10 et prend finalement la 5ème place.

Sebastian Samuelsson: Le suédois va réaliser une course moyenne, avec une pénalité sur chacun de ses quatre tirs, il perd beaucoup de places par rapport au sprint et termine 12ème.

Classement final: