Biathlon Express 11.2

Lukas Hofer - Victoire méritée

L'italien s'impose sur ce sprint du côté de Östersund, avec un superbe 10/10 sur le pas de tir, il décroche sa première victoire de la saison, son deuxième podium de la saison après sa troisième place la semaine passée sur le sprint de Nove Mesto. Lukas s'impose enfin et remporte sa deuxième victoire en coupe du monde, lui qui est toujours extrêmement rapide sur les skis a réussi à allier le ski et le tir parfaitement.

Côté français:

Simon Desthieux: Le français réalise une magnifique course, avec un sans faute sur le pas de tir, il se bat dans le dernier tour pour jouer le podium mais va finalement prendre la 4ème place.

Quentin Fillon Maillet: Une très belle course pour le français mais qui pourra avoir des regrets, avec un sans faute sur son tir couché, il joue la victoire sur son tir debout mais avec une pénalité, il prend la 5ème place.

Emilien Jacquelin: Une course frustrante pour le français qui entame parfaitement cette course avec un sans faute sur son tir couché. Mais avec deux pénalités sur ses deux dernières balles du tir debout, il termine 24ème.

Antonin Guigonnat: Le français réalise une course similaire à celle d'Emilien Jacquelin, avec un sans faute sur son tir couché et deux pénalités sur son tir debout, il prend la 41ème place.

Fabien Claude: Le français a encore des difficultés en cette fin de saison, avec une pénalité sur son tir couché et deux nouvelles erreurs sur son tir debout, il termine 47ème.

Emilien Claude: Le française réalise une course moyenne avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs, il prend la 66ème place et ne participera pas à la poursuite de Samedi.

Eric Perrot: Le jeune française participait à sa première course en coupe du monde, âgé de seulement 19 ans, il réalise une bonne entame de course avec un sans faute sur son tir couché mais avec trois pénalités sur son tir debout, il termine 75ème et ne participera pas à la poursuite.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien réalise une course en deux temps, une très mauvaise entame et deux pénalité sur son tir couché, et une très belle fin avec un sans faute sur son tir debout, il prend la 7ème place.

Sturla Holm Laegreid: Le norvégien réalise une superbe course, avec un nouveau tir parfait (un de plus cette saison), il termine à la 6ème place.

Sebastian Samuelsson: Le suédoise réalise une très belle course, avec un sans faute sur le pas de tir, Sebastian se bat dans le dernier tour et va finalement prendre la 2ème place.

Classement final: