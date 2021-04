Biathlon Express 11.6

Johannes Boe - Au bout du suspens

Finalement, le maillot jaune de leader reste sur les épaules de Johannes Boe au terme d'une course haletante. Pourtant mal partit avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs couchés, Johannes se reprend sur les debout avec un 9/10 et termine 3ème, devant son compatriote Sturla Holm Laegreid et remporte le gros globe de cristal.

Simon Desthieux - Exceptionnelle

Simon Desthieux remporte la dernière course de la saison au terme d'une course fantastique, juste splendie. Un très bon début de course pour le français avec un sans faute sur premier tir et une pénalité sur son second tir. Avec une pénalité sur son troisième tir et un sans faute sur son dernier tir, il ressort 2ème du pas de tir. Mais Simon a des ressources et parvient à revenir sur Latypov et le dépasse et décroche un superbe succès, son deuxième en carrière.

Autres français:

Quentin Fillon Maillet: Un mauvais début de course pour le français qui joue le petit globe de la spécialité avec trois pénalités sur son premier tir et une nouvelle erreur sur son second tir. Quentin termine bien la course avec un 9/10 sur les tirs debout et prend finalement la 11ème place.

Antonin Guigonnat: Un bon début de course pour le français avec une pénalité sur son premier tir mais un sans faute sur son second tir couché. Le français continue son numéro avec un sans faute sur son troisième tir mais avec quatre pénalités sur le dernier tir, le podium s'envole, il prend la 12ème place.

Emilien Jacquelin: Une mauvaise entame de course pour le français avec deux pénalités sur chacun de ses deux tirs couchés. Mais Emilien a des ressources et avec un superbe 10/10 sur ses tirs debout, il réalise une folle remontée et prend la 14ème place.

Fabien Claude: Un début de course mitigé pour le français avec trois pénalités sur son premier tir mais un sans faute sur son second tir couché. Avec trois pénalités au total sur ses tirs debout, il termine à la 23ème place.

Autres favoris:

Sturla Holm Laegreid: Le norvégien nous aura offert un spectacle jusqu'au bout du bout, avec des très bons tirs couchés et un 9/10, il est en tête virtuellement du classement général. Mais avec une pénalité sur son troisième tir et deux erreurs sur son dernier tir, ses espoirs s'envolent et prend la 8ème place.

Sebastian Samuelsson: Le suédois a fait le show pour cette dernière course, à domicile, il avait préparé son coup avec une grosse attaque dès le premier tour avec son compatriote Martin Ponsiluoma. Mais avec cinq pénalité au total, il prend la 24ème place.

Classement final: