Biathlon Express 11.5

Ingrid Landmark Tandrevold - Au finish

La norvégienne remporte sa première victoire en coupe du monde au terme d'une course absolument folle. Dans des conditions climatiques terrible avec des rafales de vent incessante, Ingrid a su géré sa course à la perfection. Avec un bon début de course et un 9/10 sur ses tirs couchés, elle a eu plus de mal sur les tirs debout avec un 6/10 mais avec une seule pénalité sur son dernier tir, elle ressort 2ème derrière Alimbekava. Elle parvient à distancer la détentrice du maillot bleue et remporte cette mass-start et fait coup double en remportant également le petit globe de la spécialité.

Côté françaises:

Justine Braisaz-Bouchet: Un début également compliqué pour la française avec trois pénalité sur chacun de ses deux tirs couchés. Justine se rattrape sur les debout avec un très beau 7/10 vu les conditions climatiques, et prend la 17ème place.

Anais Bescond: Une entame de course aussi difficile pour la française avec deux pénalités sur son premier tir et quatre erreurs sur son second tir couché. La française réalise une très bonne fin de course avec un 8/10 et termine à la 25ème place.

Anais Chevalier-Bouchet: Un début de course compliqué pour la française avec deux pénalités sur son premier tir et trois nouvelles erreurs sur son second tir. Même tarif sur le debout avec un 5/10 sur ses tirs debout et prend la 28ème place.

Julia Simon: Un début de course calvaire pour la française qui rêvait de petit globe de la spécialité. Avec quatre pénalités sur son premier tir et cinq fautes sur second tir, la française ressort 30ème et dernier de ses tirs couchés. Avec trois pénalité sur ses deux tirs debout, elle termine 30ème.

Autres favorites:

Tiril Eckhoff: La norvégienne n'égalera pas le record du nombre de victoire sur une saison en coupe du monde et restera tout de même à 13 victoires. Avec deux pénalités sur son premier tir et trois sur son second tir, et trois nouvelles erreurs sur ses tirs debout elle prend la 7ème place.

Dorothea Wierer: L'italienne avait la victoire en ligne de mire après un 12/15, mais lors du dernier tir, Dorothea va tiré en 2min et 15sec pour seulement un 2/5, elle termine finalement 26ème.

Classement final: