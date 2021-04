Biathlon Express 10.2

Tiril Eckhoff - Reine du sprint

La norvégienne est tout simplement imbattable sur l'épreuve du sprint. Elle signe sa sixième victoire consécutive sur ce format de course, juste hallucinant. Au terme d'une course non parfaite mais suffisante pour gagner, avec une seule pénalité sur son tir debout, elle était évidemment la plus rapide sur les skis. Elle remporte sa 11ème victoire de la saison et décroche le petit globe de la spécialité. Elle pourrait décrocher un nouveau petit globe demain lors de la poursuite en cas de bons résultats.

Côté françaises:

Justine Braisaz-Bouchet: La française débute parfaitement cette course avec un sans faute sur son tir couché mais avec deux pénalité sur ses deux premières balles de son tir debout, elle va perdre beaucoup de temps. Avec un excellent temps de ski, elle termine finalement à la 12ème place.

Anais Chevalier-Bouchet: La française réalise une course frustrante, avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs, elle prend la 19ème place et pourra espérer remonter demain lors de la poursuite.

Julia Simon: La française démarre mal sa course avec deux pénalités sur son premier tir, elle se reprend parfaitement sur son debout avec un sans faute et prend la 20ème place.

Chloé Chevalier: Une course frustrante pour la française qui entame parfaitement avec un sans faute sur son tir couché mais avec deux pénalités sur son tir debout, elle termine 30ème.

Anais Bescond: La française réalise une course similaire à celle d'Anais Chevalier-Bouchet, avec également une pénalité sur chacun de ses deux tirs, elle termine 36ème.

Lou Jeanmonnot: Pour sa deuxième étape de coupe du monde, la française réalise une bonne course avec une pénalité sur son tir couché et un sans faute sur son tir debout, elle prend la 47ème place et participera à la poursuite de demain.

Autres favorites:

Dorothea Wierer: L'italienne réalise une superbe course, avec un magnifique 10/10 sur le pas de tir et un bon temps de ski, elle prend la 3ème place et sera parmi les favorites lors de la poursuite.

Hanna Oeberg: La suédoise réalise une course moyenne, pourtant bien partie avec un sans faute sur son tir couché mais avec deux pénalités sur son tir debout, elle termine 24ème.

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne entame mal sa course avec deux pénalités sur son tir couché, elle se rattrape avec un sans faute sur son tir debout, elle prend la 14ème place.

Classement final: