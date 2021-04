Biathlon Express 11.3

Marte Olsbu Roeiseland - Grande championne

La norvégienne avec un sursaut d'orgeuil en cette fin de saison remporte une poursuite avec des conditions climatiques très compliquées. Marte entame parfaitement cette course et réussit un superbe 10/10 sur ses tirs couchés. Malgré deux pénalités sur chacun de ses deux tirs debout, elle parvient à décrocher sa troisième victoire de la saison.

Côté françaises:

Julia Simon: La française commence très mal la course avec deux pénalités mais grâce à un deuxième tir sans faute, elle ressort 5ème du second tir couché. Elle parvient à limiter la casser sur le debout avec un 7/10, et va prendre une très belle 4ème place.



Chloé Chevalier: Un début de course similaire à celle de sa soeur, Anais, avec deux pénalités sur son premier tir et une erreur sur son deuxième tir. Le tir debout est également compliqué avec quatre pénalités sur troisième tir et une dernière erreur sur son dernier tir, elle prend la 29ème place.

Anais Chevalier-Bouchet: La française réalise un mauvais début de course avec deux pénalité sur son premier tir et une nouvelle faute sur son second tir. Et malheureusement les tirs debout vont être aussi compliqué avec un 6/10, elle termine finalement 32ème.



Justine Braisaz-Bouchet: Un début de course très moyen pour la française avec deux erreurs sur son premier tir et une nouvelle faute sur son second tir. Avec un 5/10 sur ses tirs debout, la française prend la 36ème place.



Lou Jeanmonnot: Un bon début de course pour la française avec un sans faute sur son premier tir et une erreur sur son second tir couché. Avec un peu plus de difficultés sur ses tirs debout et un 7/10, elle reprend quand même beaucoup de places par rapport au sprint et termine 42ème.



Anais Bescond: Un début de course catastrophique pour la française avec deux pénalités sur son premier tir et trois nouvelles erreurs sur son second tir. Avec quatre pénalités sur ses tirs debout, elle prend la 56ème place.

Autres favorites:

Tiril Eckhoff: La norvégienne réalise un mauvais début de course avec une pénalité sur son premier tir et deux nouvelles erreurs sur son second tir. Mais avec des tirs debout sensationnels vu les conditions (9/10), elle parvient à décrocher un nouveau podium et la 2ème place.

Dorothea Wierer: Une course très difficile pour l'italienne, avec une pénalité sur son premier tir, deux erreurs sur son deuxième, troisième et quatrième tir, elle termine 18ème.



Ingrid Landmark Tandrevold: La norvégienne entame parfaitement cette course avec un sans faute sur son premier tir. Mais avec trois pénalités sur son second tir et également son troisième tir et aussi sur son dernier tir, elle prend la 23ème place.

Classement final: