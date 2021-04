Biathlon Express 10.3

Quentin Fillon Maillet - Doublé

Le français réalise le doublé, après s'être imposé lors du sprint, Quentin décroche la victoire sur la poursuite. Avec un début de course moyen et une pénalité sur chacun de ses deux tirs, Quentin se reprend parfaitement sur les tirs debout avec un superbe 10/10. Il ressort en tête lors du dernier tour juste devant Emilien Jacquelin et parvient à distancer son compatriote pour s'imposer.

Côté français:

Emilien Jacquelin: Une superbe course pour le français avec un très beau 19/20 sur le pas de tir. Le français loin de ses standards en ski va devoir tout donner dans le dernier tour. En ressortant deuxième du dernier tir, il voit Johannes Boe le rattraper mais parvient à s'accrocher et termine 3ème.

Antonin Guigonnat: Un bon début de course pour le français avec une seule pénalité sur ses tirs couchés. Même score sur ses tirs debout avec une pénalité sur son dernier tir, il termine finalement 6ème.

Simon Desthieux: Un bon début de course également pour Simon qui va réaliser aussi le 9/10 sur ses tirs couchés. Avec également un 9/10 sur ses tirs debout, il prend la 12ème place.

Fabien Claude: Un mauvais début de course pour le français avec deux pénalités sur son premier tir et une nouvelle faute sur son second tir couché. Fabien se reprend parfaitement sur ses tirs debout avec un sans faute et reprend de nombreuses places pour terminer 16ème.

Emilien Claude: Un début de course moyen pour le jeune français avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs couchés. Avec un troisième tir sans faute et malheureusement deux pénalités sur son dernier tir, il prend la 43ème place.

Autres favoris:

Sturla Holm Laegreid: Le norvégien réalise une bonne course, avec seulement deux pénalités mais une lors du dernier tir, il donne tout dans le dernier tour pour essayer de revenir sur le podium mais va finalement termine 4ème.

Johannes Boe: Le norvégien réalise une très belle course malgré deux pénalités dont une lors du dernier tir, il parvient à reprendre Emilien Jacquelin dans le dernier tour et prend la 2ème place.

Lukas Hofer: L'italien réalise une très belle course avec deux pénalités au total dont une lors du dernier tir, il prend la 5ème place.

