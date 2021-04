Biathlon Express 9.3

Tiril Eckhoff - Gros globe en vue

Encore une fois Tiril Eckhoff vient remporter un nouveau doublé cette saison et remporte cette poursuite de Nove Mesto. La norvégienne entame parfaitement la course avec un sans faute sur ses deux tirs couchés. Mais avec une pénalité sur son troisième tir et deux nouvelles erreurs sur le dernier tir, Tiril s'est un tout petit peu mise en danger mais avec un tel niveau sur les skis, même à 17/20, elle remporte la course assez facilement. Tiril compte désormais 10 victoires sur la saison et va sauf retour hallucinant de Marte Olsbu Roeiseland remporter son premier gros globe de cristal de sa carrière.

Côté françaises:

Anais Bescond: La française réalise une très belle course, avec une seule pénalité sur son deuxième tir, elle qui était partie 26ème va faire une très belle remontée et prend la 8ème place.

Anais Chevalier-Bouchet: La française va connaître une course difficile sur le pas de tir, avec un bon score sur ses tirs couchés (9/10), c'était plus compliqué sur le tir debout avec trois pénalités, elle termine à la 10ème place.

Julia Simon: La française va avoir une course similaire à celle d'Anais Chevalier-Bouchet avec également quatre pénalités au total elle reprend tout de même des places par rapport au sprint et prend la 19ème place.

Justine Braisaz-Bouchet: La française a encore déçue sur le pas de tir et a une nouvelle fois était très rapide sur les skis. Avec un 8/10 sur ses tirs couchés, trois erreurs sur son premier tir debout et deux nouvelles fautes sur son dernier tir, elle termine 20ème.

Lou Jeanmonnot: Pour sa première poursuite en coupe du monde, la française réalise une nouvelle très belle course, avec une pénalité sur son premier tir et une nouvelle sur son dernier tir, elle prend la 35ème place.

Chloé Chevalier: Une course compliquée également pour la française sur le pas de tir, avec une pénalité sur son premier tir, deux fautes sur son second tir et une pénalité sur chacun de ses deux derniers tirs, elle termine 48ème.

Autres favorites:

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne réalise une bonne course, mais avec une pénalité sur chacun de ses trois derniers tirs, elle ne pourra pas tenter de jouer pour la victoire dans le dernier tour et prend la 3ème place.

Dorothea Wierer: L'italienne va connaître une course calvaire, avec trois pénalités sur son premier tir puis deux pénalité sur chacun des trois tirs suivants (11/20), elle prend la 34ème place.

Lisa Vittozzi: L'italienne elle aussi va connaître une très mauvaise course, avec trois pénalités sur son premier tir, deux fautes sur son second tir et à nouveau trois erreurs sur son dernier tir, elle termine 27ème.

Classement final: