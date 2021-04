Biathlon Express 10.1

Quentin Fillon Maillet - Haut niveau

Le français réalise une course absolument parfaite, avec un premier tir couché sans faute, Quentin refait la même chose sur le tir debout avec toujours de l'engagement. Avec également le deuxième meilleur temps de ski juste derrière Johannes Boe (+2"), le français était intouchable aujourd'hui. C'est sa cinquième victoire en coupe du monde et sa première victoire sur un sprint. Quentin termine bien cette saison et aura sûrement à coeur de continuer sur sa lancée sur la poursuite de Samedi.

Côté français:

Emilien Jacquelin: Le français réalise une superbe course, avec deux sans faute sur ses deux tirs, avec toujours dans son style beaucoup d'engagement notamment sur son tir debout. Un peu moins bien sur les skis, Emilien prend une superbe 4ème place.



Antonin Guigonnat: Le français réalise une très belle course lui aussi, avec un superbe premier tir et un sans faute il peut jouer le podium sur son tir debout. Mais avec une pénalité sur sa dernière balle, il termine finalement 6ème.

Simon Desthieux: Le français entame parfaitement ce sprint avec un sans faute sur son tir couché et peut jouer le podium avec un bon tir debout. Mais avec deux pénalités sur son second tir, il prend la 21ème place.

Fabien Claude: Le français se reprend bien après une semaine passée compliquée, avec un sans faute sur son tir couché et une pénalité sur son tir debout, il termine 22ème.



Emilien Claude: Le français de retour sur la coupe du monde réalise une bonne course, avec un sans faute sur son tir couché et une pénalité sur son tir debout il prend la 46ème place.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien démarre mal sa course avec deux pénalité sur ses deux premières balles de son tir couché, il se reprend parfaitement sur le tir debout avec un tir engage et un superbe sans faute, il prend la 9ème place.

Sturla Holm Laegreid: Le norvégien réalise une bonne course mais a craqué sur son tir debout. Avec un sans faute sur son tir couché, il peut jouer le podium mais avec une erreur sur son tir debout, il termine 5ème.

Sebastian Samuelsson: Le suédois réalise une très bonne course, avec un sans faute sur le pas de tir, il prend la 7ème place.

Classement final: