Biathlon Express 11.4

Sturla Holm Laegreid - Au finish

Le norvégien est tout simplement impressionnant, avec une pénalité sur son premier tir et une nouvelle erreur sur son troisième tir, Sturla remporte la poursuite du côté de Östersund. Avec un dernier tir de folie est un superbe sans faute, il ressort en tête lors du dernier tir et parvient à conserver cette place devant, son compatriote et concurrent Johannes Boe. En remportant cette poursuite, Sturla remporte le petit globe de la spécialité. Le maillot jaune de leader du classement général se jouera demain lors de la mass-start.

Côté français:

Simon Desthieux: Un début de course similaire à celui de Quentin Fillon Maillet, avec également quatre pénalités sur ses deux tirs couchés. Simon se reprend un peu sur le debout avec un 8/10, et termine à la 9ème place.



Emilien Jacquelin: Le française réalise une superbe entame de course avec un sans faute sur ses deux tirs couchés. Mais avec un 5/10 sur ses deux tirs debout, Emilien doit dire adieu à ses espoirs de petit globe de la spécialité et prend la 14ème place.



Fabien Claude: Un bon début de course pour le français avec une seule pénalité sur ses deux tirs couchés. Avec également une pénalité sur chacun de ses deux tirs debout, le français réalise une belle remontée et termine à la 17ème place.



Quentin Fillon Maillet: Un début de course très moyen pour le français avec trois pénalités d'entrée puis une nouvelle erreur sur son second tir. Avec un 5/10 sur ses tirs debout, il prend finalement la 27ème place.



Antonin Guigonnat: Un début de course moyen pour le français avec trois pénalités sur son premier tir mais il se reprend sur son second tir avec un sans faute. Avec une faute sur son troisième tir et cinq pénalités sur son dernier tir, il termine 57ème.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien avait la victoire entre ses mains, après une entame parfaite et un 15/15, Johannes a craqué sur le dernier tir avec trois pénalités, il prend la 2ème place.

Lukas Hofer: L'italien réalise une très belle course, malgré quatre pénalités dont deux lors du dernier tir, il parvient à remonter sur le podium et prend la 3ème place.

Sebastian Samuelsson: Le suédois réalise une bonne course mais avec deux pénalités sur chacun de ses trois derniers tirs, il prend la 4ème place.

Classement final: