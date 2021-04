Biathlon Express 10.4

Tiril Eckhoff - Again and again

La norvégienne remporte une nouvelle course, sa 12ème victoire de la saison. Au terme d'une course parfaitement mené et avec une seule pénalité lors de son second tir couché, le reste était parfait. Même avec plusieurs erreurs, Tiril aurait sûrement remporter la course tant elle était à nouveau rapide sur les skis. Elle remporte sa 6ème poursuite de la saison et devrait remporter également le petit globe de la spécialité.

Côté françaises:

Anais Chevalier-Bouchet: La française réalise un excellent début de course avec un superbe 10/10 sur ses deux tirs couchés. Avec une seule pénalité sur ses tirs debout, elle réalise une belle remontée et termine 9ème.

Justine Braisaz-Bouchet: La française entame très mal la course avec trois pénalité sur son premier tir et une nouvelle erreur sur son second tir couché. Justine se reprend parfaitement sur le debout avec un superbe 10/10 et prend la 11ème place.

Julia Simon: Un début de course moyen pour la française avec deux pénalités sur son premier tir, elle se reprend sur son second tir couché avec un sans faute. Avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs debout, elle prend la 17ème place.

Anais Bescond: Une superbe entame de course pour la française avec un sans faute sur ses deux tirs couchés. Avec une seule pénalité lors de son premier tir debout et un sans faute sur son dernier tour, elle reprend des places par rapport au sprint et prend la 18ème place.

Lou Jeanmonnot: Un superbe début de course pour la jeune française avec un parfait 10/10 sur le pas de tir sur ses deux tirs couchés. Et la française continue son festival sur le pas de tir avec également un sans faute sur ses tirs debout, elle prend une superbe 26ème place.

Chloé Chevalier: Un bon début de course pour la française avec une seule pénalité sur ses deux tirs couchés. Avec un sans faute sur son troisième tir, et malheureusement deux pénalités sur son dernier tir, elle termine 31ème.

Autres favorites:

Dorothea Wierer: L'italienne réalise une bonne course mais pourra nourrir des regrets, avec un 18/20 et une pénalité sur sa dernière balle de son dernier tir, elle prend la 5ème place.

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne réalise une très belle course avec une seule pénalité lors de son premier tir, elle ressort 6ème du dernier tir et grâce à un dernier tour de folie, elle prend finalement la 4ème place.

Dzinara Alimbekava: La biélorusse réalise une superbe course, après son très beau résultat lors du sprint, avec un superbe 20/20 aujourd'hui, elle prend la 2ème place. Elle devrait remporter le maillot bleu sans toute vraisemblance.

Classement final: