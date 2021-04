Biathlon Express 11.1

Tiril Eckhoff - Record en vue

La norvégienne s'impose une nouvelle fois sur ce sprint du côté de Östersund en Suède. Avec un premier tir couché sans pénalité, Tiril s'installe pour son tir debout et va devoir tourné à une reprise sur l'anneau de pénalité. Malgré son anneau de 150m, Tiril ressort juste deuxième à quelques secondes de Dorothea Wierer. Et dans un dernier tour rondement mené, la norvégienne franchie la ligne et prend la première place. C'est sa 13ème victoire de la saison et va sûrement visée le record de victoire sur une saison qui est de 14 pour l'instant. Il lui reste encore deux courses, la poursuite et la mass-start pour tenter de battre ce record. Tiril est déjà assurée de remporter le gros globe de cristal et va donc courir libérée.

Côté françaises:

Anais Chevalier-Bouchet: La française réalise une superbe course, avec un premier tir couché sans faute, la française peut jouer la victoire sur son tir debout mais avec une pénalité, elle devra se contenter de la 4ème place. Elle pourra tout de même espérer le podium lors de la poursuite de Samedi.

Chloé Chevalier: Les soeurs Chevalier étaient en grande forme sur ce sprint, puisque la jeune Chloé réalise elle aussi une très belle course. Avec un superbe tir et un sans faute sur le pas de tir, Chloé prend la 12ème place.

Julia Simon: Une course moyenne pour la française avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs, la française a toujours des difficultés sur le pas de tir, malgré un bon temps sur les skis, elle termine à la 22ème place.

Anais Bescond: Une course moyenne également pour la française avec un bon temps et une seul faute sur son tir couché, mais avec un temps de ski assez moyen, elle prend la 25ème place.

Lou Jeanmonnot: Pour sa troisième étape de coupe du monde, la française réalise une course similaire à ces deux précédentes lors des sprints. Mais cette fois-ci avec une pénalité sur son tir debout, elle va devoir lutter dans le dernier tour pour être parmi les 60 premières afin de participer à la poursuite, elle termine 56ème.

Justine Braisaz-Bouchet: Une course calvaire pour la française avec deux pénalités d'entrée sur son premier tir et à nouveau deux fautes sur son tir debout, elle prend la 58ème place.

Autres favorites:



Dorothea Wierer: L'italienne réalise une superbe fin de saison et va à nouveau retrouver le podium sur ce sprint. Avec un très beau 10/10 sur le pas de tir, elle prend la 2ème place et sera parmi les favorites de la poursuite de Samedi.

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne réalise une bonne course, malgré une pénalité sur son tir couché elle se reprend parfaitement sur le debout avec un sans faute et prend finalement la 6ème place.

Hanna Oeberg: La suédoise a quelques difficultés en cette fin de saison, avec deux pénalité sur son tir couché et une nouvelle erreur sur son tir debout, elle termine loin, 52ème.

Classement final: