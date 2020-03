Cam Newton coupé, les Panthers ont la patte dure

Le sport professionnel est un monde dans lequel la place laissée aux sentiments est inexistante. C’est l’amère expérience à laquelle Cam Newton est confrontée en ce moment. Maître à jouer des Panthers depuis 2011, le natif d’Atlanta a été freiné par les pépins physiques dernièrement, ne disputant que deux rencontres durant la dernière saison en raison d’une grosse blessure au pied. Privée de Playoffs depuis deux ans, la franchise de Caroline a donc finalement choisi de trancher dans le vif, au plus grand désarroi des fans.

Un début de carrière exceptionnel

Il y a quelques jours, le numéro 1 de la Draft 2011 a donc été officiellement placé sur la liste des transferts, contre son gré. C’est ce qu’il avait confié au média américain CBS dans la foulée de l’annonce faite par sa franchise : « Que les choses soient claires, je n’ai pas demandé cela. J’aime les Panthers et je vous aimerai toujours les gars. ». Malgré sa volonté de continuer, son management n’ pas souhaité poursuivre l’aventure avec celui qui aura défendu les couleurs de la franchise de Caroline pendant neuf saisons. Elu meilleur joueur de NCAA durant sa dernière année à l’université, il aura permis de donner un nouvel élan a une équipe en perte de vitesse. Dès on arrivée en NFL, il a ainsi battu plusieurs de records pour un rookie (35 Touchdowns, dont au moins 10 à la passe et 10 à la course…), et sa progression d’année en année aura permis de bâtir un projet solide.

Dans le sillage d’un « Supercam » en constante progression, les Panthers ont ainsi étape par étape réussi à redevenir une équipe importante, jusqu’à connaître son apogée en 2015. MVP de la saison régulière, Newton emmène son équipe jusqu’au Superbowl avant de buter sur les Broncos de Peyton Manning. Cela reste aujourd’hui le meilleur résultat de l’histoire de la franchise, qui n’a encore jamais réussi à décrocher un titre en 25 campagnes. Depuis, à l’exception d’une campagne de playoffs furtive en 2017 (Elimination dès la Wild Card), les Panthers sont retombés dans le rang, et Cam Newton avec.

Un gros pari à tenter pour une équipe ambitieuse

Entre blessures et déceptions, le joueur ne parvient pas à retrouver l’influence qui avait fait de lui le meilleur joueur de la ligue. Après une dernière saison quasi blanche, son management a ainsi décidé de trancher dans le vif en mettant sur le marché celui qui peut être considéré comme l’un des, voire le meilleur joueur de l’histoire de la franchise. Mais apparemment, cela n’a pas décidé d’autres équipes à proposer une contrepartie intéressante.

Alors que son remplaçant (Teddy Bridgewater) a déjà été recruté, les Panthers n’ont donc pas pris de pincettes et ont tout simplement coupé le joueur à qui il restait encore une année de contrat ! Désormais agent libre, le natif d’Atlanta va pouvoir s’engager sans contrepartie avec une nouvelle équipe. Malgré sa dernière saison gâchée par une blessure au pied, Cam Newton n’a que 30 ans, et son talent n’est plus à prouver. Avis aux amateurs, un ancien MVP revanchard et dans la force de l’âge est disponible !