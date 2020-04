La NFL ouvre ses Play-Offs à deux équipes supplémentaires

Il va y avoir du changement au sein de la NFL dès la saison prochaine ! Lors d’une conférence téléphonique réunissant les propriétaires des 32 franchises, un vote a été organisé afin de déterminer si le format des Play-Offs allait ou non évoluer pour passer de douze à quatorze équipes qualifiées. Sans surprise, cela a été accepté à l’unanimité alors qu’il faut que 75% des propriétaires soient d’accord pour mettre en place une modification.

Plus de compétitivité, et plus de pognon

Concrètement, chaque Conférence va bénéficier d’une place supplémentaire pour accéder au Wild Card (Premier Tour des Play-Offs). Cela signifie que le premier de chaque Conférence bénéficiera toujours d’une semaine supplémentaire de repos. En revanche, les deuxièmes devront désormais passer par la Wild Card lors de laquelle ils affronteront le 7e, ce qui signifie donc qu’il y aura une rencontre supplémentaire dans chaque Conférence (3 contre 2 actuellement). La suite des Play-Offs se poursuivront dans le format actuel avec demi-finales lors desquelles les Premiers feront leur apparition dans les séries, puis les finales de Conférence avant de terminer par l’inévitable Superbowl.

Avec cette nouvelle formule, tout le monde est gagnant. En premier lieu sur le plan sportif, les équipes elles-mêmes puisque cela offre une chance supplémentaire d’accrocher les séries même s’il y en a toujours moins de 50% qui pourront y participer, contrairement à la NHL et la NBA. Cela va également permettre aux équipes ayant un bilan moyen de prétendre plus longtemps à une possible qualification que précédemment. En second lieu, sur le plan financier évidemment. La NFL étant déjà une machine à fric très puissante, le fait d’ajouter deux rencontres éliminatoires va permettre de faire rentrer de nombreux millions supplémentaires dans les caisses. D’ailleurs, la ligue a précisé d’ores et déjà que CBS et NBC ont obtenu les droits pour ces deux nouvelles rencontres. Cela ne devrait également pas déplaire aux fans puisque l’intensité d’un match de série ne vaut pas celle d’un match de saison régulière, et cela va sans doute offrir un supplément de spectacle toujours bienvenu.