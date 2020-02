PSG - AS Monaco en direct commenté: Trophée Des Champions 2018 (4-0)

Merci d'avoir suivi ce live commenté avec nous, et restez sur VAVEL pour plus de football !

FIN DU MATCH - Le Paris Saint-Germain s'impose largement 4-0 et remporte son 8 ème trophée des champions, devenant le club le plus titré de cette compétition, le sixième de suite pour le club parisien qui a fait exploser une AS Monaco en manque de rythme.

92' BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTT DU PARIS SAINT-GERMAIN, Un modèle de contre en fin de match, Rabiot accélère et décale Di Maria sur la gauche, l'argentin ajuste Benaglio d'une superbe frappe croisée.

91' Flottement dans la défense du PSG en fin de match, la frappe de Jovetic est détournée et file en corner.

90' Temps additionnel 2 minutes !

85' On voit mal ce qui pourrait empêcher le PSG de soulever son 8ème Trophée des Champions, le 6 ème d'affilé.

80' Les joueurs de l'AS Monaco semblent résignés, le PSG mène 3-0 et conserve très, trop le ballon pour envisager un retour des joueurs de Jardim.

75' Dernier changement pour le Paris Saint-Germain, Neymar fait son apparition pour les 15 dernières minutes a la place de Marco Verratti.

70' Nouvelle pause fraîcheur pour les joueurs.

70' Quel slalom de Marco Verratti dans la surface monégasque ! le milieu de terrain italien décale Nkunku qui frappe mais le tir s'écrase sur le poteau. Quelle action !

67' BUUUUUUUUUTTTTT DU PARIS SAINT-GERMAIN, Un nouveau centre de N'Soki après un superbe débordement coté gauche, le latéral trouve Weah qui ajuste Benaglio d'un plat du pied, belle action des jeunes parisiens !

64' Le PSG a pose le pied sur le ballon et l'AS Monaco est presque spectateur dans cette deuxième période, en dehors de rares incursions dans le camp parisien.

58' Angel Di Maria en forme se faufile dans la surface, il feinte pour effacer Glik et frappe mais son tir termine dans le petit filet de Benaglio. L'Argentin pose d'énorme problèmes à la défense monégasque.

56' Monaco tente d'exploiter les contres en se projetant vite vers l'avant, les joueurs de Jardim obtiennent des corners mais mal exploités pour le moment.

55' Le PSG retrouve des longues phases de possession de balle qui mettent en difficulté l'AS Monaco.

54' tentative de Di Maria qui frappe fort au premier poteau mais c'est détourné par Benaglio.

48' Adrien Rabiot déborde coté gauche et ajuste un centre pour Weah qui ne peut pas reprendre le ballon au second poteau. Bon mouvement parisien.

45' Coup d'envoi de la deuxième période ! a noté un double changement coté Monégasque, Diop remplace Pele et Keita Baldé remplace Grandsir.

MI-TEMPS: Le PSG a fait le break en menant 2-0 à la pause, le score aurait pu être plus large compte tenu des dernières occasions. l'AS Monaco est en difficulté mais il ne manque rien aux joueurs de Jardim pour conclure leur temps fort.

41' L'AS Monaco est entrain de craquer défensivement et on n'est pas passer loin du 3-0 ! Le PSG se procure énormément d'occasions en cette fin de première période.

40' BUUUUUUUUUUTTTTTTT DU PARIS SAINT-GERMAIN, une superbe attaque placée, Verratti trouve N'Soki qui déborde coté gauche et centre fort devant le but, Weah ne peut reprendre le centre tendu mais Nkunku avait bien suivi et propulse le ballon au fond des filets ! Le PSG fait le break juste avant la pause !

35' On se relâche dans la défense du PSG après l'ouverture du score, Lopes fait un superbe appel mais ne parvient pas a reprendre le bon centre qui lui était adressé.

32' BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTT Du Paris SAINT-GERMAIN, ANGEL DI MARIA PROPULSE LE BALLON DANS LA CAGE DE BENAGLIO TROP LOIN POUR INTERVENIR

31' Coup Franc intéressant pour le PSG, Di Maria s'approche du ballon

25' Pause fraîcheur ! Grosse chaleur à Shenzen les deux équipes s'arrêtent quelques instants pour s'hydrater et se rafraîchir.

25' Les débats s'équilibrent surtout au milieu de terrain, le ballon va d'un but à l'autre, mais les défenses sont bien en place.

19' Les parisiens commencent a retrouver leurs automatismes et le milieu a 3 Rabiot Diarra Verratti commence a mettre le pied sur le ballon.

17' Les joueurs de l'ASM sont tranchants sur les contres et ils mettent en difficultés la défense parisienne

15' La réponse du PSG ne se fait pas attendre ! Angel Di Maria frappe du droit mais son tir est détourné par Diego Benaglio qui envoi le ballon en corner !

12' Grosse occasion pour Monaco ! Après un bon décalage, Tielemans recoit le ballon a l'entrée de la surface, sa frappe est détournée en corner de justesse !

5' Bonne entame de match des monégasques qui semblent a l'aise dans leur systeme tactique

C'est parti le coup d'envoi a été donné ! le 23eme trophée des champions entre les deux derniers champions de France !

Monaco XI: Benaglio - Jemerson, Glik, Raggi - Serrano, Aholou, Pele, Grandsir, Tielemans - Jovetic, Lopes.

PSG XI: Buffon - Dagba, Rimane, Thiago Silva, N'soki - Verrati, Diarra, Rabiot - Nkunku, Di Maria, Weah.

Le Paris Saint-Germain reste sur une victoire 3-2 face à l'Atletico Madrid lors de son dernier match de préparation pendant l'International Champions Cup. De se son coté l'AS Monaco n'est pas au mieux après une défaite 3-1 face à Hambourg le club de D2 Allemande, ils avaient auparavant perdus également face à Paderborn et a Bochum.

Le PSG s'est montré relativement calme sur le marché des transferts avec la seule arrivée de Gianluigi Buffon libre depuis la fin de son contrat a la Juventus, alors que l'ASM a enregistré plusieurs départs et arrivées dont l'internationale russe Aleksandr Golovin en provenance du CSKA Moscou pour 30 millions d'euros.

L'année dernière, le trophée des champions 2017 opposait déjà le PSG à l'AS Monaco, avec une victoire finale du PSG 2-1. L'AS Monaco reste sur 3 défaites consécutives contre le PSG, notamment un cinglant 7-1 au Parc des Princes en avril dernier.

crédit photo: lfp.fr

La rencontre sera arbitrée par Ruddy Buquet accompagné par ses assesseurs Guillaume Debard et Julien Pacelli, Jérôme Miguelgorry étant le 4e arbitre.

Les monégasques eux seront privés de Danijel Subasic, Djibril Sidibé et Radamel Falcao.

Les parisiens se déplacent sans les internationaux francais Alphonse Areola, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappe et le latéral droit belge Thomas Meunier qui ont eu droit a quelques jours de vacances supplémentaires (coupe du monde). Edinson Cavani est lui blessé et Gonçalo Guedes à Paris.

Le groupe monégasque : Benaglio, Sy, Fernandez - Barreca, Glik, Jemerson, Pierre-Gabriel, Raggi, Serrano - Aholou, Grandsir, Mboula, Navarro, Ndoram, Pele, Rony Lopes, Tielemans - Keita, Diop, Geubbels, Jovetic, Sylla.

Le groupe parisien : Buffon, Trapp, Cibois, Descamps; Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa, Nsoki, Rimane, Zagre, Dagba, Sissako; Verratti, Lo Celso, Diarra, Nkunku, Rabiot, Toufiqui, Bernede, Adli, Diaby; Neymar, Draxler, Fressange, Postolachi, Bahebeck, Weah.

crédit photo: palram.fr

La 23ème edition du trophée des champions se jouera samedi au Main Stadium of Universiade Center à Shenzhen en Chine. Ce sera la deuxième fois seulement que le trophée des champions se délocalise en Asie, la dernière fois c'était déjà en Chine.

Bonjour a tous et bienvenue sur Vavel pour le pré-live du trophée des champions 2018 entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco !